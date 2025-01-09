Điểm tin Công nghệ 1/9: Những điểm mới nổi bật của iPhone 17 (ra mắt 9/9/2025)

- Samsung, SK hynix phải xin giấy phép xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang Trung Quốc

Kể từ ngày 2/9, hai tập đoàn Hàn Quốc là Samsung, SK hynix sẽ phải xin giấy phép riêng khi muốn xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang các nhà máy tại Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/8 (giờ địa phương) thông báo sẽ hủy bỏ quy chế “người dùng cuối được xác thực” (validated end-user, VEU) đối với hai tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK hynix.

Điều này đồng nghĩa hai tập đoàn Hàn Quốc sẽ phải xin giấy phép riêng khi muốn xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang các nhà máy tại Trung Quốc. Quyết định có hiệu lực sau 120 ngày kể từ ngày 2/9.

Trong thông báo trên Công báo Liên bang, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ sửa đổi danh sách các đơn vị được cấp phép VEU tại Trung Quốc, loại bỏ Samsung, SK hynix và Intel. Bộ này nhấn mạnh sẽ không cấp giấy phép nhằm mở rộng công suất hoặc nâng cấp công nghệ cho các nhà máy của những doanh nghiệp trên tại Trung Quốc.

Trước đó, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Samsung Electronics và SK hynix từng được chỉ định vào danh sách VEU. Quy chế này giúp giảm bớt gánh nặng xin giấy phép, cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn của Mỹ tới những cơ sở đã được phê duyệt sẵn theo hình thức ủy quyền chung, thay vì phải xin giấy phép xuất khẩu riêng lẻ cho từng trường hợp.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết việc thu hồi quy chế VEU nhằm “khép lại lỗ hổng còn sót lại từ thời chính quyền cựu Tổng thống Biden”. Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler được dẫn lời cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đóng mọi lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu — đặc biệt là những lỗ hổng khiến các công ty Mỹ chịu bất lợi trong cạnh tranh.

- Những điểm mới nổi bật của iPhone 17 (ra mắt 9/9/2025)

Apple công bố iPhone 17 sẽ ra mắt vào ngày 9/9/2025 tới đây, trong đó, người dùng háo hức với iPhone 17 Air – mẫu iPhone siêu mỏng thay thế dòng Plus.

iPhone 17 Air siêu mỏng, iOS 26 và nhiều công nghệ đột phá

Ngày 9/9/2025, tại sự kiện thường niên mang tên “Awe Dropping” ở Apple Park (Cupertino, Mỹ), Apple chính thức trình làng dòng sản phẩm iPhone 17 series. Đây là thế hệ iPhone được dự đoán sẽ mở ra bước ngoặt mới cho kỷ nguyên điện thoại thông minh, với loạt cải tiến từ thiết kế, hiệu năng đến trí tuệ nhân tạo.