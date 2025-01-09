Điểm tin Công nghệ 1/9: Những điểm mới nổi bật của iPhone 17 (ra mắt 9/9/2025)

- Samsung, SK hynix phải xin giấy phép xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang Trung Quốc
Kể từ ngày 2/9, hai tập đoàn Hàn Quốc là Samsung, SK hynix sẽ phải xin giấy phép riêng khi muốn xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang các nhà máy tại Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/8 (giờ địa phương) thông báo sẽ hủy bỏ quy chế “người dùng cuối được xác thực” (validated end-user, VEU) đối với hai tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK hynix.
Điều này đồng nghĩa hai tập đoàn Hàn Quốc sẽ phải xin giấy phép riêng khi muốn xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang các nhà máy tại Trung Quốc. Quyết định có hiệu lực sau 120 ngày kể từ ngày 2/9.
Trong thông báo trên Công báo Liên bang, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ sửa đổi danh sách các đơn vị được cấp phép VEU tại Trung Quốc, loại bỏ Samsung, SK hynix và Intel. Bộ này nhấn mạnh sẽ không cấp giấy phép nhằm mở rộng công suất hoặc nâng cấp công nghệ cho các nhà máy của những doanh nghiệp trên tại Trung Quốc.
Trước đó, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Samsung Electronics và SK hynix từng được chỉ định vào danh sách VEU. Quy chế này giúp giảm bớt gánh nặng xin giấy phép, cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn của Mỹ tới những cơ sở đã được phê duyệt sẵn theo hình thức ủy quyền chung, thay vì phải xin giấy phép xuất khẩu riêng lẻ cho từng trường hợp.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết việc thu hồi quy chế VEU nhằm “khép lại lỗ hổng còn sót lại từ thời chính quyền cựu Tổng thống Biden”. Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler được dẫn lời cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đóng mọi lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu — đặc biệt là những lỗ hổng khiến các công ty Mỹ chịu bất lợi trong cạnh tranh.
- Những điểm mới nổi bật của iPhone 17 (ra mắt 9/9/2025)
Apple công bố iPhone 17 sẽ ra mắt vào ngày 9/9/2025 tới đây, trong đó, người dùng háo hức với iPhone 17 Air – mẫu iPhone siêu mỏng thay thế dòng Plus.
iPhone 17 Air siêu mỏng, iOS 26 và nhiều công nghệ đột phá
Ngày 9/9/2025, tại sự kiện thường niên mang tên “Awe Dropping” ở Apple Park (Cupertino, Mỹ), Apple chính thức trình làng dòng sản phẩm iPhone 17 series. Đây là thế hệ iPhone được dự đoán sẽ mở ra bước ngoặt mới cho kỷ nguyên điện thoại thông minh, với loạt cải tiến từ thiết kế, hiệu năng đến trí tuệ nhân tạo.
Một trong những điểm nhấn lớn nhất của sự kiện chính là sự ra mắt của iPhone 17 Air, thay thế cho dòng Plus vốn có phần “lép vế” trong vài năm gần đây. Theo các chuyên gia, iPhone 17 Air mỏng chỉ khoảng 5,5 – 6 mm, nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 16 Plus, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, thích thiết kế tinh tế, di động.
Việc tung ra iPhone 17 Air siêu mỏng, Apple đang mở ra phân khúc mới giữa iPhone thường và iPhone Pro. Trong khi đó, việc phổ cập màn hình ProMotion 120Hz và nâng cấp camera trước 24MP có thể tạo sức ép lớn cho các hãng Android.
Bên cạnh đó, sự kết hợp của chip A19, modem 5G nội bộ, và AI Apple Intelligence được coi là chiến lược dài hạn giúp Apple thoát khỏi sự phụ thuộc công nghệ và dẫn dắt cuộc đua trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực di động.
Hai dòng iPhone 17 Pro và Pro Max với thiết kế nửa kính – nửa nhôm, cụm camera ngang
Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhận được sự quan tâm đặc biệt. Apple đã thay đổi ngôn ngữ thiết kế với khung nhôm – kính kết hợp và cụm camera sau đặt ngang thay vì chéo như trước.
Sự thay đổi này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn liên quan đến việc bố trí hệ thống camera 3 ống kính 48MP, hỗ trợ zoom quang 8x và khả năng quay video 8K – hướng trực tiếp tới nhu cầu quay phim, sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Màn hình ProMotion 120Hz cho toàn bộ dòng iPhone 17
Điều từng khiến nhiều người thất vọng ở các thế hệ iPhone trước là chỉ phiên bản Pro mới có màn hình ProMotion 120Hz. Tuy nhiên, với iPhone 17 series, Apple đã đưa tính năng này xuống tất cả các mẫu.
Nhờ tấm nền LTPO OLED, màn hình iPhone 17 có thể tự động điều chỉnh tần số quét từ 1Hz đến 120Hz, vừa tiết kiệm pin vừa mang đến trải nghiệm mượt mà hơn. Đây là một trong những nâng cấp có tính “phổ cập” được giới công nghệ đánh giá cao.
Chip A19, modem 5G nội bộ và Wi-Fi 7: Bước tiến độc lập công nghệ
Bên trong iPhone 17 Air và Pro là thế hệ vi xử lý A19/A19 Pro do Apple thiết kế, kết hợp modem 5G “cây nhà lá vườn” lần đầu tiên thay thế modem Qualcomm. Việc này giúp Apple giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài, đồng thời tối ưu hiệu năng và tiết kiệm pin.
Ngoài ra, iPhone 17 hỗ trợ Wi-Fi 7, mang đến tốc độ kết nối nhanh gấp nhiều lần Wi-Fi 6E, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm xem video 8K, chơi game cloud gaming, hay truyền dữ liệu lớn.
Camera 24MP phía trước, trải nghiệm selfie nâng tầm
Không chỉ cải tiến camera sau, Apple cũng nâng cấp camera trước của tất cả các mẫu iPhone 17 lên 24MP – con số ấn tượng so với chuẩn 12MP kéo dài nhiều năm.
Điều này biến iPhone 17 trở thành thiết bị di động lý tưởng cho xu hướng vlog, livestream, selfie chất lượng cao.
Sạc nhanh 35W, sạc không dây Qi2 và tin đồn sạc ngược
Apple tiếp tục nâng cấp pin và sạc trên iPhone 17 series. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 35W, sạc không dây Qi2 25W.
Đáng chú ý, theo các rò rỉ trước sự kiện, iPhone 17 Pro có thể được trang bị tính năng sạc không dây ngược – cho phép sạc tai nghe AirPods hay Apple Watch trực tiếp bằng iPhone. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên Apple đưa tính năng này lên iPhone, đánh dấu bước tiến quan trọng để cạnh tranh với các đối thủ Android.
iOS 26 và Apple Intelligence: Trí tuệ nhân tạo toàn diện
iPhone 17 series chạy sẵn iOS 26, giới thiệu tại WWDC 2025, đi kèm giao diện mới mang tên Liquid Glass. Điểm nhấn lớn nhất chính là Apple Intelligence – bộ công cụ AI được Apple phát triển để cạnh tranh trực tiếp với Google Gemini và ChatGPT.
Các tính năng nổi bật gồm: Dịch trực tiếp trên iPhone bằng giọng nói; Hỗ trợ Shortcuts thông minh, gợi ý tự động các hành động thường dùng; Trợ lý luyện tập thể thao trên Apple Watch kết nối liền mạch với iPhone.
Từ khóa “Apple Intelligence iPhone 17” hay “iOS 26 Liquid Glass” được kỳ vọng trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trong mảng công nghệ cuối năm nay.
Với các nâng cấp ấn tượng – từ iPhone 17 Air thiết kế siêu mỏng, camera 48MP quay phim 8K, iOS 26 với Apple Intelligence, cho đến sạc nhanh 35W và sạc ngược, Apple đang đặt cược lớn để giữ vị thế thống trị thị trường smartphone toàn cầu.
- Meta và Scale AI: Quan hệ rạn nứt sau khoản đầu tư khổng lồ
Chỉ hai tháng sau khi Meta rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI và đưa CEO Alexandr Wang cùng nhiều lãnh đạo cấp cao về điều hành Meta Superintelligence Labs (MSL), mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
Một số nhân sự chủ chốt từ Scale AI đã rời Meta, trong khi nhóm TBD Labs của Meta lại ưu tiên hợp tác với các đối thủ của Scale AI như Mercor và Surge để huấn luyện mô hình AI mới. Nhiều nhà nghiên cứu tại Meta đánh giá dữ liệu từ Scale AI là “chất lượng thấp”.
Trong khi Meta đa dạng hóa đối tác dữ liệu, Scale AI lại mất các khách hàng lớn như OpenAI và Google, dẫn đến việc sa thải 200 nhân viên. Tình trạng hỗn loạn trong nội bộ Meta và sự ra đi của nhiều nhân tài AI cho thấy khoản đầu tư lớn nhất của Meta vào lĩnh vực AI đang gặp nhiều thách thức.
- TikTok nâng cấp tính năng nhắn tin: Gửi giọng nói, ảnh và video
TikTok sắp cho phép người dùng gửi tin nhắn thoại (tối đa 1 phút), hình ảnh và video trong tin nhắn trực tiếp hoặc nhóm. Mỗi lần gửi có thể kèm tối đa 9 ảnh hoặc video từ thư viện hoặc camera điện thoại.
Tuy nhiên, người dùng không thể gửi ảnh/video ngay từ tin nhắn đầu tiên, và chỉ người dùng từ 16 tuổi trở lên mới được sử dụng tính năng nhắn tin. TikTok cũng bổ sung bộ lọc ảnh nhạy cảm cho người dùng từ 16–18 tuổi, có thể bật/tắt tùy ý nếu trên 18 tuổi.
Đây là bước tiến giúp TikTok cạnh tranh với các ứng dụng như Messenger và Snapchat, đồng thời mở rộng vai trò như một nền tảng giao tiếp xã hội.
- Google ra mắt trình chỉnh sửa ảnh AI mới, đe dọa vị trí của Photoshop
Google vừa chính thức công bố họ là đơn vị phát triển công cụ chỉnh sửa ảnh AI đang gây "sốt" trên mạng, với tên gọi Gemini 2.5 Flash. Trước đó, mô hình này từng được thử nghiệm dưới bí danh "Nano Banana" trên LMArena và nhanh chóng được cộng đồng đoán ra là sản phẩm của Google DeepMind. Công cụ hiện đã được tích hợp vào ứng dụng và trang web Gemini, mở cho cả người dùng trả phí lẫn miễn phí.
Điểm mạnh của Gemini 2.5 Flash là khả năng giữ nguyên diện mạo nhân vật qua nhiều ảnh khác nhau và thực hiện các chỉnh sửa chi tiết một cách tự nhiên. Trong các thử nghiệm của Business Insider, mô hình này vượt trội hơn nhiều đối thủ, chẳng hạn khi thay đổi màu áo nhưng vẫn giữ nguyên họa tiết gốc. Điều này khiến công cụ được đánh giá cao hơn cả các sản phẩm đến từ OpenAI và nhiều hãng khác.
Sự xuất hiện của Gemini 2.5 Flash được xem là mối đe dọa trực tiếp với các phần mềm chỉnh sửa truyền thống như Photoshop. Dù Adobe đã thông báo tích hợp mô hình này vào Firefly và Express, cổ phiếu công ty vẫn lao dốc do lo ngại AI sẽ làm lung lay vị thế của họ. Với việc hướng đến cả người dùng phổ thông và chuyên nghiệp, Google dường như đang đặt tham vọng cạnh tranh trực diện và thay đổi thị trường chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số.