Điểm tin Công nghệ 1/8: iPhone gập có thể ra mắt vào năm 2026, trở thành mẫu máy đắt nhất lịch sử Apple

Trong báo cáo công bố hôm 30/7, Qualcomm cho biết doanh thu từ mảng điện thoại trong quý III của năm tài chính hiện tại (kết thúc ngày 29/6) chỉ tăng 7% và đạt 6,33 tỷ USD. Con số này thấp hơn mức dự báo 6,48 tỷ USD của giới phân tích.

Kết quả này càng làm tăng nỗi lo rằng đà phục hồi của ngành chip đang bị đe dọa. Gần đây, các nhà sản xuất chip lớn khác như Texas Instruments và Intel cũng đã đưa ra những dự báo thận trọng, khiến thị trường lo ngại rằng sự phục hồi doanh số sẽ chỉ là "sóng gợn" ngắn ngủi.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Qualcomm đã giảm khoảng 6% trên thị trường ngoài giờ. Khép phiên 30/7, cổ phiếu Qualcomm giảm 1,86% xuống 159,06 USD/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu của công ty này cũng đã bị tụt hậu so với đà tăng chung của nhóm cổ phiếu bán dẫn trong năm nay.

Dù vậy, công ty có trụ sở tại San Diego này vẫn đưa ra dự báo doanh thu quý kết thúc vào tháng 9/2025 trong khoảng 10,3-11,1 tỷ USD. Mức này tương đương với dự báo trung bình của giới phân tích là 10,6 tỷ USD.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận của Qualcomm, sau khi loại trừ một số khoản mục, đạt 2,77 USD/cổ phiếu với doanh thu tăng 10% lên 10,37 tỷ USD. Kết quả này đều cao hơn một chút so với dự báo của Phố Wall.

Hai điểm sáng trong báo cáo là mảng chip cho ngành ô tô (doanh thu tăng 21% lên 984 triệu USD) cùng mảng bán dẫn cho các thiết bị kết nối (tăng 24% lên 1,68 tỷ USD).

- Mảng chip lao dốc kéo lợi nhuận Samsung giảm mạnh

Samsung Electronics ngày 31/7 công bố lợi nhuận hoạt động quý II đạt 4.700 tỷ won (khoảng 3,4 tỷ USD), thấp hơn dự đoán, chủ yếu do lợi nhuận từ mảng kinh doanh chip giảm tới 93,8%.

Mặc dù lợi nhuận hoạt động quý II vượt qua dự báo khoảng 4.600 tỷ won do chính Samsung đưa ra, nhưng con số này vẫn giảm mạnh so với mức 10.440 tỷ won ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. “Gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc ghi nhận doanh thu quý II đạt 74.600 tỷ won, tăng nhẹ so với mức 74.070 tỷ won một năm trước và vượt qua dự báo 74.000 tỷ won.

Đáng chú ý, bộ phận Giải pháp Thiết bị (Device Solutions), bao gồm các mảng kinh doanh chip nhớ, thiết kế bán dẫn và xưởng đúc, ghi nhận lợi nhuận hoạt động sụt giảm 93,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của mảng chip trong quý II chỉ đạt 400 tỷ won, lao dốc so với con số 6.450 tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu mảng chip cũng giảm từ mức 28.560 tỷ won năm ngoái xuống còn 27.900 tỷ won.