Điểm tin Công nghệ 1/3: Meta dự định thử nghiệm dịch vụ đăng ký trả phí cho chatbot AI

Galaxy A05 - 4/64GB: 2.19 triệu đồng;

Galaxy A05 - 4/128GB: 2.59 triệu đồng;

Galaxy A05 - 6/128GB: 2.79 triệu đồng.

Ở mức giá này, Galaxy A05 gần như không có đối thủ tại Việt Nam và rộng hơn là trên quy mô toàn cầu. Nó không chỉ đơn thuần rẻ mà trang bị cũng rất ổn.

- Kaspersky giới thiệu công nghệ bảo mật tại MWC 2025

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 3, Kaspersky sẽ tham dự Hội nghị Thế giới Di Động (Mobile World Congress - MWC), diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tại sự kiện, doanh nghiệp sẽ giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng thông minh và linh hoạt dành cho các mô hình kinh doanh khác nhau, trong đó nổi bật là dòng sản phẩm chủ lực mới Kaspersky Next. Cùng với những sản phẩm bảo mật khác, Kaspersky sẽ mang đến một giải pháp toàn diện, phục vụ cho nhu cầu của các nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp. Cũng tại sự kiện, Kaspersky sẽ trình làng giải pháp bảo mật dựa trên hệ điều hành KasperskyOS, với tính năng bảo mật tích hợp sẵn. Đối với khách hàng cá nhân quan tâm đến an ninh mạng, Kaspersky giới thiệu danh mục sản phẩm bảo vệ toàn diện trong không gian số.

Sự kiện lần này đánh dấu màn ra mắt tại MWC của dòng sản phẩm an ninh mạng ứng dụng AI mới nhất – Kaspersky Next. Giải pháp này vượt trội so với khả năng bảo vệ thiết bị đầu cuối truyền thống, tích hợp các tính năng EDR và XDR, đáp ứng nhu cầu bảo mật của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Ngoài ra, Kaspersky cũng sẽ giới thiệu Kaspersky Cloud Workload Security – giải pháp chuyên biệt nhằm giải quyết các rủi ro bảo mật trong môi trường điện toán đám mây, cung cấp khả năng bảo vệ chủ động trước hàng loạt mối đe dọa mạng. Một sản phẩm tiêu biểu khác cũng sẽ có mặt tại sự kiện là Kaspersky Threat Intelligence.