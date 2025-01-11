Điểm tin Công nghệ 1/11: Thay đổi đáng chờ đợi của iPad mini

- OpenAI bổ sung tính năng kiểm soát của phụ huynh vào ChatGPT
OpenAI công bố ChatGPT sẽ có tính năng cho phép cha mẹ và người bảo hộ liên kết tài khoản với tài khoản của thiếu niên.
Theo AP News, tính năng kiểm soát của phụ huynh sẽ có sẵn cho tất cả người dùng, nhưng cả phụ huynh và thanh thiếu niên đều cần có tài khoản riêng để tận dụng tính năng này.
Để bắt đầu, phụ huynh hoặc người giám hộ cần gửi email hoặc tin nhắn văn bản để mời con kết nối tài khoản của mình. Hoặc con có thể gửi lời mời đến phụ huynh. Người dùng có thể gửi yêu cầu bằng cách vào menu cài đặt, sau đó vào mục "Kiểm soát của phụ huynh". Thanh thiếu niên có thể hủy liên kết tài khoản của mình bất cứ lúc nào, nhưng phụ huynh sẽ được thông báo nếu họ thực hiện hành động này.
OpenAI cho biết sau khi các tài khoản được liên kết, tài khoản thanh thiếu niên sẽ nhận được một số biện pháp bảo vệ tích hợp. Các tài khoản thanh thiếu niên sẽ tự động được bảo vệ nội dung bổ sung, bao gồm giảm nội dung đồ họa, thử thách lan truyền, nhập vai tình dục, lãng mạn hoặc bạo lực và lý tưởng về cái đẹp cực đoan, để giúp trải nghiệm của họ phù hợp với lứa tuổi.
Cha mẹ có thể chọn tắt các bộ lọc này, nhưng người dùng tuổi teen thì không có tùy chọn này.
- Mạng di động FPT - Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID
Từ tháng 10/2025, khách hàng sử dụng mạng di động FPT có thể đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ ngay trên ứng dụng FPT Shop thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID. Quy trình này thể hiện nỗ lực của FPT Shop trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, tiện lợi và tuân thủ quy định pháp luật.
Khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop với quy trình được hướng dẫn chi tiết và đảm bảo tính chính xác. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh.
Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, và thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.
Thông qua quy trình xác thực tài khoản VNeID mức 2 do Bộ Công an quản lý, khách hàng được đảm bảo xác minh danh tính chính xác. FPT Shop luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về bảo mật và an toàn thông tin cá nhân trong suốt quá trình tích hợp, lưu trữ dữ liệu.
- Thay đổi đáng chờ đợi của iPad mini
Sau thời gian dài chờ đợi, Apple dự kiến trang bị màn hình OLED cho nhiều sản phẩm trong đó có iPad mini.
Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple có kế hoạch trang bị màn hình OLED cho một số dòng sản phẩm như iPad mini, iPad Air và MacBook Air.
Tương tự iPhone hay iPad Pro, công nghệ OLED cho màu sắc chân thực, màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn LCD. Trong khi OLED được trang bị kể từ iPhone X, Apple mới chỉ tích hợp công nghệ này lên iPad Pro từ năm ngoái.
Trong 3 thiết bị, iPad mini có thể là sản phẩm đầu tiên được nâng cấp. Tin đồn dự đoán phiên bản màn hình OLED dự kiến ra mắt sớm nhất năm sau.
Động thái mới nhất cho thấy chiến lược chuyển sang màn hình OLED để thu hút người dùng. Dù doanh số iPad và Mac được dự báo tăng trưởng năm nay, chúng vẫn thấp hơn giai đoạn 2021-2022, khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu mua máy tính.
Việc chuyển sang màn hình OLED khiến thiết bị tăng giá. Theo đó, iPad mini thế hệ mới (tên mã J510) có thể đắt hơn 100 USD so với phiên bản hiện tại.
Không chỉ màn hình OLED, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple còn thiết kế vỏ mới trên iPad mini với khả năng kháng nước, tương tự các dòng iPhone gần đây.
- Viettel ra mắt gói cước GIGA
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt gói cước internet công nghệ XGSPON mới với tên gọi GIGA – TỐC ĐỘ TỐI THIỂU ĐẠT 1GBPS, giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng.
Gói cước Viettel GIGA mang đến tốc độ tối thiểu 1Gbps. Ứng dụng công nghệ truyền dẫn XGSPON, Viettel GIGA đảm bảo kết nối mượt mà ngay cả khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời – đáp ứng hoàn hảo cho các nhu cầu livestream ổn định, chơi game và cloud gaming mượt mà, giải trí, xem phim trên nhiều thiết bị. Đồng thời, tải và sao lưu dữ liệu tốc độ cao, vận hành camera an ninh và hệ sinh thái nhà thông minh liền mạch.
Bên cạnh đó, với giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng, Viettel hướng tới phổ cập internet siêu tốc đến mọi hộ gia đình Việt Nam.
Không chỉ ra mắt GIGA, Viettel Telecom còn hỗ trợ thay thiết bị WiFi cũ bằng WiFi 6 – công nghệ mới giúp tăng tốc độ, cải thiện vùng phủ sóng và độ ổn định khi nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Viettel cũng đang chuẩn bị triển khai WiFi 7 vào năm 2026, sẵn sàng cho kỷ nguyên kết nối không giới hạn.
- Bùng nổ mảng chip AI đưa Samsung trở lại thời kỳ hoàng kim lợi nhuận
Samsung công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu đạt 1,57 triệu tỷ đồng và lợi nhuận 222 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với quý trước. Mảng chip và bộ nhớ tiếp tục là động lực chính giúp tập đoàn đạt kỷ lục mới.
Samsung vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết các mảng kinh doanh. Tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 86,1 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 12,2 nghìn tỷ won (khoảng 222 nghìn tỷ đồng), tăng tới 15,4% so với quý II cùng năm.
Trong đó, mảng Giải pháp Thiết bị (Device Solutions), bao gồm bộ phận bán dẫn, chip và bộ nhớ tiếp tục là “đầu tàu” khi đóng góp hơn một nửa lợi nhuận của toàn tập đoàn. Riêng mảng này mang về 7 nghìn tỷ won (khoảng 127 nghìn tỷ đồng), nhờ sự bứt phá của lĩnh vực bộ nhớ với doanh số cao kỷ lục.
Samsung cho biết, nhu cầu tăng mạnh đối với HBM3E (bộ nhớ băng thông cao) và ổ cứng SSD dành cho máy chủ là động lực chính giúp kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng. Bước sang năm 2026, hãng sẽ tập trung sản xuất hàng loạt bộ nhớ thế hệ mới HBM4, đồng thời mở rộng quy mô tiến trình 2 nanomet GAA trong mảng Samsung Foundry nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường bán dẫn cao cấp.