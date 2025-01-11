Điểm tin Công nghệ 1/11: Thay đổi đáng chờ đợi của iPad mini

- OpenAI bổ sung tính năng kiểm soát của phụ huynh vào ChatGPT

OpenAI công bố ChatGPT sẽ có tính năng cho phép cha mẹ và người bảo hộ liên kết tài khoản với tài khoản của thiếu niên.

Theo AP News, tính năng kiểm soát của phụ huynh sẽ có sẵn cho tất cả người dùng, nhưng cả phụ huynh và thanh thiếu niên đều cần có tài khoản riêng để tận dụng tính năng này.

Để bắt đầu, phụ huynh hoặc người giám hộ cần gửi email hoặc tin nhắn văn bản để mời con kết nối tài khoản của mình. Hoặc con có thể gửi lời mời đến phụ huynh. Người dùng có thể gửi yêu cầu bằng cách vào menu cài đặt, sau đó vào mục "Kiểm soát của phụ huynh". Thanh thiếu niên có thể hủy liên kết tài khoản của mình bất cứ lúc nào, nhưng phụ huynh sẽ được thông báo nếu họ thực hiện hành động này.

OpenAI cho biết sau khi các tài khoản được liên kết, tài khoản thanh thiếu niên sẽ nhận được một số biện pháp bảo vệ tích hợp. Các tài khoản thanh thiếu niên sẽ tự động được bảo vệ nội dung bổ sung, bao gồm giảm nội dung đồ họa, thử thách lan truyền, nhập vai tình dục, lãng mạn hoặc bạo lực và lý tưởng về cái đẹp cực đoan, để giúp trải nghiệm của họ phù hợp với lứa tuổi.

Cha mẹ có thể chọn tắt các bộ lọc này, nhưng người dùng tuổi teen thì không có tùy chọn này.

- Mạng di động FPT - Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID