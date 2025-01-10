Điểm tin Công nghệ 1/10: Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, công ty con của các hãng Trung Quốc sẽ bị đưa vào danh sách đen

- Meta mở rộng công cụ nhận diện khuôn mặt sang Anh, EU và Hàn Quốc
Meta vừa triển khai các tính năng bảo mật mới sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại Anh, EU và Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các tài khoản giả mạo người nổi tiếng. Hệ thống sẽ so sánh ảnh đại diện của tài khoản nghi ngờ với ảnh thật của người nổi tiếng trên Facebook và Instagram để xác minh và xóa bỏ nếu phát hiện giả mạo.
Công nghệ này từng được áp dụng tại Mỹ để xử lý quảng cáo lừa đảo và hỗ trợ khôi phục tài khoản bị hack. Từ tháng 3/2025, Meta đã dùng nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ người dùng tại các khu vực mới này. Theo báo cáo, số lượng quảng cáo giả mạo người nổi tiếng đã giảm 22% trong nửa đầu năm.
- Meta sẽ “nhắc nhở” thanh thiếu niên dùng Facebook và Messenger quá 60 phút mỗi ngày
Từ tuần này, Meta triển khai tính năng Teen Accounts (tài khoản Thanh thiếu niên) trên Facebook và Messenger với người dùng tại Việt Nam.
Người dùng vị thành niên sẽ được mặc định cài đặt chế độ Teen Accounts, và đối với những người dùng dưới 16 tuổi, bất kỳ thay đổi nào nhằm giảm bớt các biện pháp bảo vệ cũng sẽ cần được phụ huynh chấp thuận.
Tài khoản Teen Account sẽ mặc định thiết lập đối tượng có thể xem bài viết, tin, video, danh sách bạn bè là Bạn bè. Tin nhắn được cài đặt ở mức bảo vệ cao, chỉ bạn bè hoặc các kết nối đã từng nhắn tin trước đó mới có thể trò chuyện với người dùng vị thành niên. Đối với các trường hợp có số điện thoại, tin nhắn được hiển thị ở mục “tin nhắn chờ”.
Với các nội dung nhạy cảm, hệ thống của Meta sẽ tự động gỡ bỏ, giúp bảo đảm trải nghiệm phù hợp với độ tuổi.
Bên cạnh đó, bài viết gắn thẻ cần được người dùng vị thành niên xem xét và xác nhận trước khi hiển thị trên trang cá nhân. Trẻ sẽ nhận thông báo nhắc nhở rời khỏi ứng dụng sau 60 phút sử dụng mỗi ngày.
Từ 22h00 đến 07h00, Facebook sẽ tự động tắt thông báo để bảo đảm trẻ không bị làm phiền vào ban đêm.
Với tài khoản Thanh thiếu niên, quyền giám sát cho phép phụ huynh và người giám hộ theo dõi các cài đặt an toàn, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu giảm mức độ bảo vệ từ phía trẻ, đồng thời đặt thêm giới hạn thời gian và tăng cường các lớp bảo vệ khác.
Khi thiết lập quyền giám sát, phụ huynh có thể quản lý thời gian trẻ dùng Facebook bằng đặt giới hạn hàng ngày và kích hoạt chế độ ngủ; Phê duyệt hoặc từ chối khi trẻ muốn giảm mức độ bảo vệ của một số cài đặt an toàn; Theo dõi chi tiết hoạt động, bao gồm danh sách bạn bè trên Facebook, danh bạ trên Messenger và những tài khoản mà trẻ đã chặn.
- Cơ hội cho các kỹ sư trí tuệ nhân tạo giải các bài toán AI đặc thù
Bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể thử sức giải các bài toán trí tuệ nhân tạo thực tế về năng lượng (lĩnh vực học máy), hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và định vị 3D (lĩnh vực thị giác máy tính) thông qua cuộc thi Viettel AI Race 2025, đem về giải thưởng lớn và cơ hội làm việc tại Viettel.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2025. Đây là sân chơi quy mô lớn dành cho công dân Việt Nam ở bất cứ đâu, có hứng thú với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khát vọng giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm, ươm mầm và nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư AI trẻ, sẵn sàng đóng góp cho lộ trình chuyển đổi số quốc gia và các dự án trọng điểm của Viettel.
Cuộc thi nằm trong chiến lược phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia, bao gồm AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán đám mây,…
Đến với Viettel AI Race 2025, các đội thi sẽ phát triển sản phẩm nhằm giải quyết 3 nhóm bài toán trọng điểm: (1) Tối ưu hóa vận hành mạng; (2) Phân tích, trích xuất, tổ chức dữ liệu từ văn bản phức tạp; (3) Nhận diện và định vị kiện hàng nhanh chóng, chính xác; tương ứng với các nhánh của trí tuệ nhân tạo là học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính.
Đây là cơ hội để các nhân lực trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm, góp phần giải bài toán công nghệ số trong thực tế. Tham gia cuộc thi, các thí sinh có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các kỹ sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Viettel, tiếp cận các dữ liệu và quy trình vận hành thực tế để phát triển sản phẩm AI của mình.
- Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, công ty con của các hãng Trung Quốc sẽ bị đưa vào danh sách đen
Mỹ vừa công bố quy định mới nhằm đóng lại lỗ hổng cho phép các công ty Trung Quốc và toàn cầu lách các lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip. Theo quy định của Bộ Thương mại, mọi công ty con do một công ty đã nằm trong Danh sách Thực thể (Entity List) sở hữu từ 50% trở lên sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen.
Động thái này mở rộng đáng kể số lượng công ty cần giấy phép để tiếp nhận hàng hóa và công nghệ Mỹ, có khả năng làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt, cho rằng quy định này xâm phạm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
Các chuyên gia nhận định gã khổng lồ Huawei, Hikvision và DJI là những công ty có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo phân tích, quy định mới này có thể đưa hàng nghìn công ty con tại gần 100 quốc gia vào "tầm ngắm kiểm soát xuất khẩu" của Mỹ.
- Phụ huynh có thể kiểm soát việc con sử dụng ChatGPT
OpenAI đang triển khai tính năng kiểm soát của phụ huynh (Parental Controls) cho ChatGPT trên web và di động, động thái diễn ra sau vụ kiện liên quan đến việc chatbot này bị cáo buộc hướng dẫn một thiếu niên các phương pháp tự gây hại dẫn đến cái chết.
Công ty cho biết các biện pháp mới sẽ cho phép phụ huynh và thanh thiếu niên liên kết tài khoản để bảo vệ tốt hơn. Phụ huynh có thể giảm thiểu việc con tiếp xúc với nội dung nhạy cảm, kiểm soát việc ChatGPT ghi nhớ lịch sử trò chuyện, và quyết định liệu dữ liệu đàm thoại có được dùng để đào tạo mô hình AI của OpenAI hay không.
Ngoài ra, phụ huynh có thể thiết lập giờ yên tĩnh để chặn truy cập và tắt các chức năng giọng nói, tạo hình ảnh. Tuy nhiên, OpenAI lưu ý rằng phụ huynh sẽ không được phép truy cập vào bản ghi trò chuyện của con em mình, nhằm cân bằng giữa an toàn và quyền riêng tư.