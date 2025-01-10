Điểm tin Công nghệ 1/10: Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, công ty con của các hãng Trung Quốc sẽ bị đưa vào danh sách đen

- Meta mở rộng công cụ nhận diện khuôn mặt sang Anh, EU và Hàn Quốc

Meta vừa triển khai các tính năng bảo mật mới sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại Anh, EU và Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các tài khoản giả mạo người nổi tiếng. Hệ thống sẽ so sánh ảnh đại diện của tài khoản nghi ngờ với ảnh thật của người nổi tiếng trên Facebook và Instagram để xác minh và xóa bỏ nếu phát hiện giả mạo.

Công nghệ này từng được áp dụng tại Mỹ để xử lý quảng cáo lừa đảo và hỗ trợ khôi phục tài khoản bị hack. Từ tháng 3/2025, Meta đã dùng nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ người dùng tại các khu vực mới này. Theo báo cáo, số lượng quảng cáo giả mạo người nổi tiếng đã giảm 22% trong nửa đầu năm.

- Meta sẽ “nhắc nhở” thanh thiếu niên dùng Facebook và Messenger quá 60 phút mỗi ngày

Từ tuần này, Meta triển khai tính năng Teen Accounts (tài khoản Thanh thiếu niên) trên Facebook và Messenger với người dùng tại Việt Nam.

Người dùng vị thành niên sẽ được mặc định cài đặt chế độ Teen Accounts, và đối với những người dùng dưới 16 tuổi, bất kỳ thay đổi nào nhằm giảm bớt các biện pháp bảo vệ cũng sẽ cần được phụ huynh chấp thuận.