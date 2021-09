Điểm tin 3/9: ĐT Việt Nam có chưa đến 2% cơ hội đi tiếp, MU cho Ronaldo mặc lại áo số 7

Vượt qua Chile 1-0, Brazil toàn thắng 7 trận

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sáng nay, Brazil vượt qua Chile 1-0 với bàn thắng duy nhất do công của Everton Ribeiro. Với trận thắng này, Brazil giành trọn 21 điểm sau 7 trận toàn thắng.

Trong khi đó, Argentina vượt qua Venezuela 3-1 ngay trên sân khách. Lionel Messi chơi khá mờ nhạt nhưng một pha bóng của anh buộc Adrian Martinez phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ khiến Venezuela chơi thiếu người từ phút 28.

Neymar giúp Brazil vượt qua Chile 1-0. Ảnh: Goal

Argentina có bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1 do công Lautaro Martinez. Chỉ trong vòng 3 phút, từ 71 đến 74, Argentina ghi thêm 2 bàn do công của Joaquin Correa và Angel Correa. Bàn gỡ của Venezuela do Yeferson Soteldo thực hiện trên chấm 11 mét.

Các kết quả khác: Bolivia – Colombia: 1-1, Ecuador – Paraguay: 2-0, Peru – Uruguay: 1-1.

Bảng xếp hạng: 1. Brazil (21 điểm), 2. Argentina (15 điểm), 3. Ecuador (12 điểm), 4. Uruguay (9 điểm), 5. Colombia (9 điểm), 6. Paraguay (7 điểm), 7. Chile (6 điểm), 8. Bolivia (6 điểm), 9. Peru (5 điểm), 10. Venezuela (4 điểm).