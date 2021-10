Điểm nóng dịch COVID-19 ở Hà Nội: Nhiều người chủ quan

Mỗi trạm y tế lưu động có 05 nhân viên y tế gồm: 01 bác sĩ phụ trách, 01 điều dưỡng và 03 nhân viên y tế. Ngoài nhân viên y tế biên chế của TTYT có thể huy động nhân viên y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia…

Hiện tại, trên địa bàn quận Hà Đông đã thành lập 17 trạm y tế lưu động/17 phường.

2 trạm y tế lưu động tại phường Quang Trung và Yên Nghĩa thí điểm đi vào hoạt động.

15 trạm y tế lưu động ở các phường còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về nhân lực và trang thiết bị để đi vào hoạt động khi tình hình bệnh đòi hỏi.

Tại TTYT quận Hà Đông, có bố trí 02 phòng để dự phòng khi có trường hợp nghi ngờ sẽ đưa vào đó lấy mẫu xét nghiệm và chuyển lên khu vực điều trị các F0 do Sở Y tế phân công.

Tăng cường rà soát, tiêm vaccine cho các trường hợp trở về từ vùng dịch và các tỉnh lân cận