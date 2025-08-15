"Điểm nghẽn" thể chế đang tồn tại ở những lĩnh vực nào?

Điểm nghẽn thể chế là từ được dùng nhiều trong thời gian gần đây. Tổng Bí thư Tô Lâm, trong phát biểu phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 21-10-2024, đã thẳng thắn nhìn nhận: “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đang dành nhiều ưu tiên cho công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Nhận diện "điểm nghẽn" thể chế

Nhưng nhận diện điểm nghẽn thể chế ấy cụ thể là gì thì không đơn giản. Phải sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật ngày 30-4 vừa qua, điểm nghẽn thể chế mới được nhận diện rõ hơn.

Trên cơ sở đó và triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật được thành lập theo Nghị quyết 66, Bộ Tư pháp đã tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội, ngày 24-6, ban hành Nghị quyết 206 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã lần đầu tiên chính thức đưa ra tiêu chí về mặt pháp lý để nhận diện những điểm nghẽn thể chế, ở khía cạnh mà nguyên nhân từ chính quy định của pháp luật.