Diễm My là ai và cuộc giải cứu bất thành ở Tịnh thất Bồng Lai thế nào?

Diễm My có hộ khẩu tại TPHCM và được cho là ngoan ngoãn trước khi tiếp xúc với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh Facebook).

Diễm My là ai và vì sao phải giải cứu?

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái tên V.T. Diễm My (23 tuổi, ngụ TPHCM). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành. Vì quá mong nhớ và không muốn con bị dụ dỗ theo con đường hư hỏng, ông đã đưa gia đình xuống thuyết phục ông Vân để thả con gái về.

Ông Thắng cho biết, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TPHCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông Thắng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì là con cả trong gia đình nên Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc gia đình, tỏ ra là một người hiểu chuyện.