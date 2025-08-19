Điểm mặt các dự án ra mắt thị trường phía Nam

|Phân khúc chung cư sẽ tiếp tục có lượng hàng lớn ra mắt thị trường.
Điểm mặt các dự án ra hàng ngay tháng 8
Bước vào tháng 8, sau khi các tỉnh thành phía Nam đã qua hơn 1 tháng sáp nhập, hàng loạt doanh nghiệp chính thức công bố ra mắt và mở bán dự án mới. Điểm đặc biệt, phần lớn các dự án được mở bán nằm tại các khu vực vùng ven TP.HCM.
Đơn cử như Công ty OBC Holdings, một doanh nghiệp mới được thành lập và ra mắt thị trường tháng 7 vừa qua, đã công bố Dự án A&K Tower tại phường An Phú, TP.HCM (trước đây là phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án được xây dựng trên diện tích 10.141 m2, với mật độ xây dựng 46,46% gồm 2 Block chung cư cao 30 tầng và 1 tầng hầm, gồm 1.155 căn hộ có thiết kế từ 1 tới 3 phòng ngủ. Giá bán được doanh nghiệp giới thiệu là 35 triệu đồng/m2. Hiện Dự án đang xây dựng hầm móng.
Cách Dự án A&K Tower 2 km là Dự án chung cư The Aspira tại phường Dĩ An (TP.HCM), Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn High Rise, một doanh nghiệp cũng vừa thành lập và đây là dự án đầu tay của doanh nghiệp này. Dự án được xây dựng trên diện tích 9.372 m2, với 2 Block chung cư cao 30 tầng, gồm 1.212 căn hộ với thiết kế từ 1 tới 2 phòng ngủ. Hiện Dự án đang xây dựng tới tầng 3, giá bán chủ đầu tư đưa ra là 33 triệu đồng/m2.
Cũng tại phường Dĩ An, Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông cũng cho biết trong tháng 8 sẽ chính thức mở bán Dự án Phú Đông SkyOne, Dự án được xây dựng trên diện tích 5,600 m2, gồm 2 Block chung cư cao 31 tầng với 780 căn hộ, có thiết kế từ 1 tới 2 phòng ngủ, hiện giá bán được doanh nghiệp này đưa ra là 36 - 38 triệu đồng/m2, tiến độ xây dựng tới tầng 14.
Ngoài ra, Tập đoàn TT Capital cũng thông báo mở bán Dự án chung cư TT AVIO, với diện tích hơn 1,5 ha, gồm 2 Block chung cư cao 30 tới 37 tầng, gồm 2.000 căn hộ, giá bán được đưa ra là 38 triệu/m2.
Công ty C-Holdings cũng thông báo ra mắt giai đoạn tiếp theo của Dự án The Felix, Dự án được xây dựng trên diện tích 9.465 m2, với 1.206 căn hộ. Giá bán doanh nghiệp này đưa ra là 38 triệu/m2.
Tại phường Tân Thành (TP.HCM), sau thời gian dài vắng bóng dự án, thì mới đây Công ty TNHH sàn giao dịch VinaLiving (thuộc tập đoàn Vina Capital) đã ra mắt Dự án tổ hợp biệt thự cao cấp Salacia Villas, Dự án được xây trên diện tích 7,2 ha, gồm 333 căn. Dự án đang trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm và sẽ tổ chức bán chính thức cũng như ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 10 tới đây.
Tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), một dự án bất động sản nghỉ dưỡng biển duy nhất tại thị trường phía Nam, đang được Tập đoàn Sun Group mở bán. Dự án được xây dựng trên diện tích 90 ha, trong đó, với 15 ha là công viên nước lớn nhất từ trước tới nay tại phường Vũng Tàu. Dự án có các dòng sản phẩm như nhà phố, biệt thự biển và Condotel (là một loại hình bất động sản kết hợp giữa căn hộ và khách sạn). Hiện Dự án đang được xây dựng, Sun Group đang giới thiệu và mở bán dòng sản phẩm condotel với mức giá 100 triệu/m2.
Tại khu Tây TP.HCM, Tập đoàn Thắng Lợi Group cũng cho ra mắt Dự án chung cư The Win City tại xã Đức Hoà tỉnh Tây Ninh. Đây là Dự án chung cư đầu tay của doanh nghiệp, cũng là Dự án chung cư đầu tiên xuất hiện tại khu vực này. Dự án có tổng diện tích 12 ha, được thiết kế xây dựng với 18 block căn hộ, có 24 - 33 tầng, cung cấp ra thị trường các sản phẩm căn hộ với số lượng khoảng 6.000 căn, diện tích dao động từ 70 - 80 m2, với thiết kế 1 - 3 phòng ngủ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp như Vin Group, MIK, Khải Hoàn Land, Eco Park, Phát Đạt, Trần Anh Group… trong tháng 8 cũng ra mắt hàng loạt dự án nhà phố, biệt thự, chung cư ra thị trường.
Cơ cấu dùng sản phẩm bắt đầu phân bố đồng đều
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh của Công ty cổ phần Phú Đông Group cho rằng, bước vào quý III cơ cấu dòng sản phẩm bất động sản phía Nam đã bắt đầu có sự thay đổi tích cực hơn so với thời điểm năm 2024 và 2 quý đầu năm 2025.
Cụ thể, theo bà Thảo, thị trường đã xuất hiện sự cân bằng trong việc đan xen dòng sản phẩm, đơn cử như tại tỉnh Tây Ninh, thời gian trước chủ yếu chỉ có dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, đất nền thì nay đã có thêm các dự án chung cư. Đây là dòng sản phẩm mà thị trường này trước nay khan hiếm.
Hay như thị trường ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay thuộc khu Đông Nam Bộ của TP.HCM như phường Vũng Tàu, phường Tân Thành… nhiều năm qua khan hiếm dự án mới mở bán thì nay đã xuất hiện các sản phẩm dự án mới. Nhất là sự xuất hiện của phân khúc bất động sản du lịch.
“Với thị trường hiện nay, dòng sản phẩm chung cư có mức giá 40 triệu/m2 vẫn đang chiếm sóng trong quý III, điều này giúp thị trường cân bằng lại mức giá bất động sản đang tăng mạnh tại TP.HCM, đồng thời giúp thị trường được đánh giá tốt tại Việt Nam, khi hiện nay thị trường Hà Nội không còn dòng sản phẩm 50 triệu/m2”, bà Thảo cho biết.
Theo bà Thảo, từ đầu tháng 7 tới nay, tín hiệu phục hồi thị trường không còn mang tính cục bộ mà đang lan rộng và đồng đều hơn trước. Từ căn hộ, nhà phố đến đất nền, hầu hết các phân khúc đều ghi nhận sức mua tăng trở lại, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.
Phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là “xương sống” của thị trường, nhờ nhu cầu ở thực duy trì ở mức cao. Tuy vậy, mặt bằng giá có sự phân hóa mạnh, những dự án hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ vẫn giữ được đà tăng, trong khi các dự án “neo giá cao” vượt quá giá trị sử dụng thực tế đang dần điều chỉnh, chững lại hoặc giảm nhẹ, một dấu hiệu lành mạnh của thị trường.
Một điểm tích cực nữa của thị trường quý III, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM đưa ra, đó là hiện các chủ đầu tư đang tích cực "vào mùa" triển khai dự án, chủ động bắt nhịp thị trường, đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như M&A quỹ đất. Nhiều chủ đầu tư đã dần được khơi thông về dòng tiền và nguồn vốn, đồng thời áp lực tài chính cũng được giảm nhẹ, một số dự án đã được gỡ vướng pháp lý.
“Đa số chủ đầu tư đã vượt qua giai đoạn tái cấu trúc, sẵn sàng bước vào giai đoạn mở rộng, hoạt động theo đà phục hồi của thị trường, với sự tham gia của một số chủ đầu tư mới có tiềm lực tài chính dồi dào”, ông Châu nhấn mạnh.
Theo ông Châu, hoạt động mở bán mới nhộn nhịp từ các chủ đầu tư được kỳ vọng "lấp đầy khoảng trống" nguồn cung mà khu vực lõi TP.HCM đang thiếu hụt gần đây.
Nói về thị trường bất động sản quý III, ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc DKRA Group chia sẻ, nguồn cung mới phân khúc đất nền sẽ tăng nhẹ với khoảng 450 - 550 sản phẩm được mở bán trong quý III. Các khu vực Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) có thể sẽ duy trì vị thế chủ lực nguồn cung của thị trường. Thanh khoản thị trường duy trì đà hồi phục tích cực. Đặc biệt, các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý,... sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường.
Ở phân khúc căn hộ, ghi nhận trong quý III sẽ duy trì nguồn cung mới tương đương quý II, dao động khoảng 9.000 - 11.000 căn, tập trung chủ yếu ở TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ). Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP.HCM, trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại khu vực vùng ven.
Các luật, thông tư, nghị định mới được áp dụng từ ngày 1/7 và động thái duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng tích cực lên sức cầu thị trường.
Với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung condotel dự báo dao động trong khoảng 200 - 300 căn, sẽ được đưa ra thị trường, tương đương quý II, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse sẽ tăng nhẹ so với quý trước. Sức cầu chung thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, đà giảm dự kiến kéo dài đến hết năm 2025.