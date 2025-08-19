Điểm mặt các dự án ra mắt thị trường phía Nam

Phân khúc chung cư sẽ tiếp tục có lượng hàng lớn ra mắt thị trường.

Điểm mặt các dự án ra hàng ngay tháng 8

Bước vào tháng 8, sau khi các tỉnh thành phía Nam đã qua hơn 1 tháng sáp nhập, hàng loạt doanh nghiệp chính thức công bố ra mắt và mở bán dự án mới. Điểm đặc biệt, phần lớn các dự án được mở bán nằm tại các khu vực vùng ven TP.HCM.

Đơn cử như Công ty OBC Holdings, một doanh nghiệp mới được thành lập và ra mắt thị trường tháng 7 vừa qua, đã công bố Dự án A&K Tower tại phường An Phú, TP.HCM (trước đây là phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án được xây dựng trên diện tích 10.141 m2, với mật độ xây dựng 46,46% gồm 2 Block chung cư cao 30 tầng và 1 tầng hầm, gồm 1.155 căn hộ có thiết kế từ 1 tới 3 phòng ngủ. Giá bán được doanh nghiệp giới thiệu là 35 triệu đồng/m2. Hiện Dự án đang xây dựng hầm móng.

Cách Dự án A&K Tower 2 km là Dự án chung cư The Aspira tại phường Dĩ An (TP.HCM), Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn High Rise, một doanh nghiệp cũng vừa thành lập và đây là dự án đầu tay của doanh nghiệp này. Dự án được xây dựng trên diện tích 9.372 m2, với 2 Block chung cư cao 30 tầng, gồm 1.212 căn hộ với thiết kế từ 1 tới 2 phòng ngủ. Hiện Dự án đang xây dựng tới tầng 3, giá bán chủ đầu tư đưa ra là 33 triệu đồng/m2.

Cũng tại phường Dĩ An, Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông cũng cho biết trong tháng 8 sẽ chính thức mở bán Dự án Phú Đông SkyOne, Dự án được xây dựng trên diện tích 5,600 m2, gồm 2 Block chung cư cao 31 tầng với 780 căn hộ, có thiết kế từ 1 tới 2 phòng ngủ, hiện giá bán được doanh nghiệp này đưa ra là 36 - 38 triệu đồng/m2, tiến độ xây dựng tới tầng 14.