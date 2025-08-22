Điểm mặt 11 'ông vua phân khúc' trong 7 tháng đầu năm 2025 tại Việt Nam

Thị trường ô tô trong nước 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực so với cùng kỳ, trong đó, doanh số của không ít mẫu xe mới gia nhập thị trường nhưng vẫn có mức tăng trưởng cao, phản ánh nhu cầu đa dạng và thị hiếu của người tiêu dùng.

Top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7: Ford Ranger soán ngôi số 1 của Xpander

Tuy vậy, lượng bán ra giữa các phân khúc xe lại có sự chênh lệch khá rõ rệt. Trong khi những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, SUV/crossover, MPV hay bán tải vẫn duy trì lượng bán ra khá cao thì các phân khúc sedan/hatchback lại kém sôi động hơn hẳn.

Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang nghiêng nhiều về các dòng xe gầm cao tiện dụng, phù hợp di chuyển gia đình và công việc, thay vì những phân khúc truyền thống vốn từng thống trị thị trường trước đây.

Bên cạnh đó, 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ của xu hướng điện hoá, khi nhiều mẫu xe điện của VinFast đạt doanh số ấn tượng và vươn lên dẫn đầu ở không ít phân khúc.

Dưới đây là những mẫu xe dẫn đầu về lượng bán ra ở mỗi phân khúc ô tô phổ thông tính từ đầu năm 2025 đến nay:

1. Xe điện cỡ mini: VinFast VF 3

Dù không phải cái tên khai mở cho phân khúc xe điện cỡ mini, nhưng VinFast VF 3 lại là cái tên được đông đảo người Việt đón nhận nhất nhờ giá rẻ, linh hoạt và tiện dụng. Trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có tới 26.223 chiếc VinFast VF 3 được bán ra thị trường, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.