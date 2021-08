Điểm lại những khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở khiến các idol xứ Hàn trở thành hiện tượng mạng xã hội

Nếu nói về danh sách những "nữ thần fancam", Hani (EXID) sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. 25 triệu lượt xem clip phần trình diễn "Up & Down" focus riêng mình Hani được một fan quay lại và chia sẻ trên kênh Youtube vào tháng 10/2014.

Dù có ngoại hình nổi bật trong dàn thí sinh của Produce 101 nhưngJung Chaeyeonvẫn chưa thực sự nổi tiếng sau khi tham gia những vòng đầu tiên của chương trình. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ màn kết thúc ngắn ngủi cuối bài biểu diễn "Into The New World" mà nữ thần tượng đã trở thành điểm nóng trên mạng xã hội suốt mội thời gian dài.

Jung Chaeyeon gây sốt với màn ending siêu xinh đẹp

Động tác cúi đầu rồi ngẩng mặt nở nụ cười của Chaeyeon đã đốn tim khán giả. Do vừa kết thúc phần vũ đạo khá mất sức nên mái tóc của cô nàng khá lộn xộn và hơi thở có phần hổn hển. Thế nhưng, chính mái tóc này đã trở thành điểm nổi bật giúp phân cảnh này trở thành khoảnh khắc huyền thoại của Produce 101 mùa đầu tiên.

Sana (TWICE) và "Sha Sha Sha"

Nói một cách chính xác, phân đoạn đáng yêu của cô nàng Sana được gọi tên là "Sha Sha Sha" nhưng thực tế là "Shy Shy Shy" nói về cảm xúc ngượng ngùng, xấu hổ. Từ một câu hát "Shy Shy Shy" của Sana, cô nàng mang ca khúc "Cheer Up" trở thành một trong những bài hát có thành tích ấn tượng khi phát âm nhầm thành "Sha Sha Sha" và động tác dụi má siêu dễ thương.

"Sha Sha Sha" trở thành trào lưu tại Hàn vì quá dễ thương