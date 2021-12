Điểm lại những bạn trẻ sở hữu thành tích học tập 'khủng' năm 2021

Từ TPHCM ra Hà Nội nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng vào dịp cuối năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS HCM và Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng, TS. Bình có thành tích nổi bật là đã đệ trình 4 bằng sáng chế quốc tế liên quan đến việc xây dựng các hệ thống về trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thẩm định chất lượng sản phẩm ở các nhà máy và các xưởng sản xuất trong công nghiệp.

Cho đến nay, TS. Nguyễn Thanh Bình có hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 10 bài báo được đăng tại các tạp chí quốc tế uy tín như SIAM Review (SCI Q1, IF = 14.686), SIAM Journal on Applied Mathematics (SCI Q1, IF = 1.718), Knowledge-based System (SCI Q1, IF = 8.038), Information Sciences (SCI Q1, IF = 6.795), NeuroComputing (SCI Q1, IF = 5.719)…

Trần Thùy Linh

Trần Thùy Linh là thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh tế quốc dân. Với thành tích học tập "siêu khủng", nữ sinh Thái Bình được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ mà không cần qua bậc thạc sĩ.

Trong suốt thời gian học tập của mình, cô gái trẻ đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong học tập lẫn hoạt động, tiêu biểu như: Danh hiệu "Sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc"; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Thủ đô Hà Nội; có nghiên cứu đăng trên Hội thảo khoa học quốc tế; Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Á; Top 10 "Sinh viên tiêu biểu" trường ĐH Kinh tế quốc dân và được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bùi Việt An

Ở tuổi 27, Việt An rẽ hướng sang ngành huấn luyện múa sau nhiều năm làm diễn viên. Nữ thủ khoa 8x được phong tặng danh hiệu NSƯT từ khi còn đang là sinh viên.

Kết thúc 4 năm đại học, Việt An có điểm rèn luyện xuất sắc và điểm học tập toàn khóa đạt 9,24. Niềm hạnh phúc của nữ thủ khoa càng thêm trọn vẹn khi cô đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai chào đời.