Điểm học bạ ngày càng mất giá, điểm chuẩn sẽ cao ngất ngưởng

Điểm học bạ chênh lệch lớn so với điểm tốt nghiệp, nhiều nhất 2,26

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học và thi tốt nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, thống kê cho thấy ở cả 12 môn, điểm trung bình học bạ đều cao hơn điểm thi tốt nghiệp, với mức chênh lệch từ 0,12 đến 2,26 điểm.

Môn Công nghệ công nghiệp dẫn đầu với chênh lệch 2,26 điểm (8,05 so với 5,79), tiếp theo là Toán 2,25 điểm (7,03 so với 4,78), Sinh học 1,83 điểm (7,61 so với 5,78) và Tiếng Anh 1,57 điểm (6,95 so với 5,38).

Một số môn khác cũng ghi nhận chênh lệch đáng kể như Hóa học 1,31 điểm; Tin học 1,20 điểm; Lịch sử 1,17 điểm, trong khi Ngữ văn thấp nhất chỉ 0,12 điểm.