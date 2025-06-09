Điểm 'dị thường' của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, điều kiện hoạt động của ATNĐ này đang khá thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc, ở ngưỡng 29-30 độ.

Đồng thời, trong vùng hoạt động của ATNĐ, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh. Do đó, cơn ATNĐ này khả năng mạnh lên thành bão lên tới 70-80% và dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay sẽ mạnh lên thành bão.

“Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025. Theo danh sách, tên quốc tế của bão số 7 sẽ là Tapah”, chuyên gia khí tượng thông tin.

Các chuyên gia cũng đánh giá, cơn ATNĐ/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới - hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn ATNĐ/bão lại có xu hướng suy yếu. Thêm vào đó, cơn ATNĐ/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.