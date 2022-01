Điểm đến yêu thích của 12 con giáp trong năm 2022

Tham quan bằng thuyền tại Tràng An hoặc Tam Cốc là một hành trình thú vị, đầy mạo hiểm nhưng không kém phần thư thái mà người tuổi Dần nên đặt trong danh sách những nơi cần đến của mình. Bên cạnh đó, du khách tuổi Dần cũng có thể leo 500 bậc thang lên Hang Múa – “Vạn Lý Trường Thành” thu nhỏ của Việt Nam để thưởng ngoạn khung cảnh nên thơ của những cánh đồng lúa xanh mướt và những dòng sông uốn lượn bên dưới.

Dù bạn là một “chú hổ” dũng cảm đang tìm kiếm một chuyến đi đầy phấn khích, một “cô mèo” khao khát một kỳ nghỉ lãng mạn đầy tinh tế hay là một “bạn rồng” can đảm đang mong mỏi một hành trình phiêu lưu mạo hiểm, chắc chắn sẽ có những địa điểm phù hợp với đặc điểm tính cách con giáp của bạn để khám phá.

Tuổi Sửu: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Điểm đến thích hợp: Sapa và những chuyến đi bộ đường dài đáng nhớ

Người tuổi Sửu có đặc điểm là siêng năng, đáng tin cậy, mạnh mẽ và quyết tâm; vì vậy một kỳ nghỉ đi bộ đường dài rất phù hợp với con giáp này. Nằm ở độ cao khoảng 1.600m, Sapa được nhiều người biết đến và yêu thích bởi những dãy núi tự nhiên, kỳ vĩ với tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra những dãy ruộng bậc thang xung quanh, thu hút du khách muốn trải nghiệm đi bộ đường dài. Nếu muốn nâng tầm chuyến phiêu lưu của mình, các du khách tuổi Sửu hãy cân nhắc việc leo lên đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương".

Tuổi Mẹo: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Điểm đến thích hợp: Hội An và hành trình thưởng thức nghệ thuật

Những trải nghiệm nghệ thuật và lãng mạn phong phú luôn được người tuổi Mẹo yêu thích, vì vậy phố cổ Hội An là điểm đến không thể lý tưởng hơn. Đứng đầu danh sách các điểm đến nghệ thuật được đánh giá cao nhất bởi du khách Booking.com, Hội An thu hút khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới bởi những ngôi nhà cổ kính màu vàng trứ danh, những dây hoa leo rực rỡ và những chiếc đèn lồng lụa xinh xắn. Đến thăm Hội An, các du khách tuổi Mẹo sẽ có cơ hội tìm hiểu một số phong tục, tập quán và nền văn hóa đặc sắc của miền Trung Việt Nam.

Tuổi Thìn: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Điểm đến thích hợp: Mũi Né và các môn thể thao dưới nước hấp dẫn

Mũi Né là khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Điểm đến được yêu thích này mang đến các môn thể thao dưới nước cực kỳ thú vị, phù hợp với sự dũng cảm và tràn đầy năng lượng của những vị khách tuổi Thìn. Được du khách đánh giá tốt nhất cho các môn thể thao dưới nước, đến với Mũi Né các du khách tuổi Thìn có thể tham gia nhiều hoạt động mạo hiểm như chèo thuyền SUP vào lúc bình minh, lướt sóng, lướt ván diều và mô tô nước.

Tuổi Tỵ: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Điểm đến thích hợp: Phú Quốc với kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển