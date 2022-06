Điểm danh các tỷ phú Mỹ giàu lên nhờ thừa kế hoặc ly hôn

Bảng xếp hạng cũng bao gồm các thành viên của gia đình Mars. John và Jacqueline Mars, người thừa kế cổ phần của hãng bánh kẹo Mars Incorporated từ cha, đứng thứ 7 với tài sản 29,7 tỉ USD. Bốn thành viên khác trong gia đình chia sẻ vị trí thứ 20 với khối tài sản 7,4 tỉ USD.

Vị trí thứ 12 thuộc về Rupert Murdoch, người sáng lập đế chế truyền thông News Corp, bao gồm Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post và tờ báo lá cải của Anh The Sun. Tài sản của ông ước tính khoảng 17,7 tỉ USD.

Cũng theo Forbes, Laurene Powell Jobs, vợ góa của nhà sáng lập Apple Steve Jobs có tài sản trị giá 13,9 tỉ USD, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng.

Tổng tài sản của tất cả những người tham gia xếp hạng ước tính khoảng 568 tỉ USD. Theo Forbes, con số này chiếm khoảng 13,5% trong tổng tài sản của 701 tỷ phú Mỹ với tổng cộng là 4,2 nghìn tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)