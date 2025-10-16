Điểm đáng chú ý trên MacBook Pro, Vision Pro và iPad Pro mới của Apple

Bộ ba sản phẩm gồm MacBook Pro 14 inch, Vision Pro và iPad Pro đều mở bán từ ngày 22/10, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược chip “tự cung tự cấp” của Apple.

MacBook Pro 14 inch M5: Nâng hiệu năng, gấp đôi dung lượng lưu trữ

Phiên bản MacBook Pro 14 inch cơ bản nay được trang bị chip M5 với CPU 10 nhân, GPU 10 nhân và Neural Engine 16 nhân, mang đến hiệu suất CPU nhanh hơn 15% và đồ họa mạnh hơn 45% so với M4. Băng thông bộ nhớ cũng tăng từ 120GB/s lên 153GB/s, giúp xử lý các tác vụ đồ họa và AI mượt mà hơn.

Người dùng có thể tùy chọn dung lượng lưu trữ tối đa 4TB, gấp đôi thế hệ trước, nhưng RAM hợp nhất vẫn giữ ở mức 32GB. Máy vẫn sở hữu thiết kế Liquid Retina XDR, độ sáng tối đa 1.600 nits, ba cổng Thunderbolt 4, HDMI, khe SD, jack tai nghe và sạc MagSafe 3.