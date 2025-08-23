Điểm chuẩn trường ĐH Văn Hiến, ĐH Văn hóa TPHCM

Lê Huyền| 23/08/2025 10:29

Trường Đại học Văn hiến, Đại học Văn hóa công bố điểm chuẩn 2025 các phương thức xét tuyển.

Trường Đại học văn hóa TPHCM điểm chuẩn cao nhất xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 24,1 đến 26,75. Xét từ điểm học bạ dao động từ 25,1 đến 27,75.

ĐH Văn hóa TPHCM

Trường Đại học Văn Hiến điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 15 đến 18. Điểm chuẩn học bạ là 18, còn điểm chuẩn thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCMlà 600.

văn hiến.png
