Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thế nào năm 2025?

Cụ thể, các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Tiếng Anh như A01 hoặc D01 có khả năng điểm chuẩn sẽ giảm.

“Kết quả phổ điểm môn Toán năm 2025 giảm hơn so với năm 2024. Ngoài ra, ở một số tổ hợp, ngoài môn Toán, có Tiếng Anh cũng là môn có kết quả phân hóa tốt và điểm thấp hơn so với mọi năm. Do vậy, dự đoán điểm chuẩn vào một số ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2025 có thể giảm một chút so năm ngoái”, ông Bình nói.