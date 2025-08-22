Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,7

Thúy Nga| 22/08/2025 20:33

Ngày 22/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2025. Ngành Tâm lý học khối C00 có điểm chuẩn cao nhất là 28,7 điểm. Xếp sau đó là ngành Y khoa khối B00 với 28,13 điểm.

Năm nay, điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7. Một số ngành có điểm chuẩn thấp là Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

Thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau phải đạt tiêu chí phụ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 như sau:

Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 19.20.27.png
Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 19.20.33.png
Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 19.20.41.png

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên với hai phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo công bố, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 16,9-62,2 triệu đồng/năm học, tăng từ 1,9 đến 7 triệu đồng so với năm 2024.

Trong đó, các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 62,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 7 triệu đồng/năm học.

Các ngành Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng chương trình tiên tiến, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng học phí 47,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 5,4 triệu đồng/năm.

Các ngành còn lại dao động 16,9-31,1 triệu đồng/năm, trong đó Tâm lý học và Công tác xã hội là ngành có học phí thấp nhất Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo vietnamnet.vn
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-y-ha-noi-nam-2025-2434781.html
            Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,7
