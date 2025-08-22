Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2025, cao nhất 27,34

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TPHCM ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp dao động từ 21,45 đến 27,8. Trong đó ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 27,8. Đứng thứ hai là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,35. Thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 21,45.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất là 26,95. Ngành Răng - Hàm - Mặt đứng thứ hai với 26,5 điểm.