Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2025, cao nhất 29,07

Lê Huyền| 22/08/2025 21:06

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2025 có 2 ngành lên trên 28 điểm là Sư phạm Vật lý và Sư phạm Hóa, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử.

Điểm chuẩn như sau: 

Sư phạm tphcm.png

Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm TPHCM là 28,6. Trong đó: ngành Sư phạm Toán: 27,6; Sư phạm Lý: 27,25; Sư phạm Hóa: 27,67; Sư phạm Ngữ văn: 28,6; Sư phạm Lịch sử: 28,6; Sư phạm Địa lý: 28,37; Sư phạm Lịch sử - Địa Lý: 27,75; Sư phạm Tiếng Anh: 27,01... 

Các năm qua, điểm chuẩn vào ngành sư phạm rất cao, thậm chí kịch trần. Lý giải nguyên nhân, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp - Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết, có nhiều yếu tố tác động.

Thứ nhất là chỉ tiêu cho ngành sư phạm không lớn. Có các ngành ở một số trường chỉ tuyển 20-30 em. Mặt khác, hiện nay Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu ngành sư phạm cho các trường theo nhu cầu xã hội, có nghĩa là xã hội cần bao nhiêu thì được giao bấy nhiêu, không thả nổi, tự quyết. 

Thứ hai là sự tác động của chính sách. Những năm gần đây, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho người học sư phạm như miễn học phí, cấp sinh hoạt phí... Điều này khiến thí sinh học giỏi có gia cảnh khó khăn, hoặc thí sinh mơ ước công tác trong ngành giáo dục mạnh dạn đăng ký. Mặt khác vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp sư phạm được quan tâm càng thu hút nhiều thí sinh. 

Yếu tố thứ ba liên quan tới hành lang pháp lý. Khi Luật Nhà giáo ra đời, vị thế của giáo viên được nâng cao, lương cũng được xếp cao nhất trong thang bậc lương nên thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển. 

Ngoài ra, những năm gần đây, việc biết thông tin về tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều nơi cũng khiến thí sinh quan tâm hơn đến các ngành sư phạm. 

