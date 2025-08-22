Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2025, lên tới 29,57

Lê Huyền| 22/08/2025 20:30

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2025 từ các phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn cao nhất là 29,57 thuộc ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có gần 70.000 thí sinh đăng ký với hơn 155.000 nguyện vọng, trong đó có hơn 20.000 nguyện vọng 1 cho tổng chỉ tiêu 7.342.

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm. Ngành thấp nhất là 21,1 điểm. Ngoài ra ngành Kỹ thuật Thiết kế vi mạch có điểm chuẩn điểm với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn Toán từ 8 điểm trở lên. 

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 20,5 đến 27,5. Ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 27,5 điểm, xếp thứ hai là ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 26,14 điểm. Tiếp theo là Công nghệ Thông tin có mức trúng tuyển 25,97 điểm. Trong khi đó, ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất có điểm chuẩn 20,5 - thấp nhất trường.

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 21,85; xét học bạ từ 18 đến 23; điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM từ 504 đến 846.

Trước khi thực hiện xét tuyển, nhà trường đã loại 90 thí sinh đăng ký nhưng không đủ điều kiện. Đây là thí sinh tự do, không thuộc diện xét tuyển theo quy định. Ngoài ra, có 130 thí sinh, chủ yếu là những em có chứng chỉ IELTS đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không được quy đổi điểm, do giấy tờ minh chứng không hợp lệ. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm-nam-2025-2434764.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm-nam-2025-2434764.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2025, lên tới 29,57
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO