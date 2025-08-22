Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2025, lên tới 29,57

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 20,5 đến 27,5. Ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 27,5 điểm, xếp thứ hai là ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 26,14 điểm. Tiếp theo là Công nghệ Thông tin có mức trúng tuyển 25,97 điểm. Trong khi đó, ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất có điểm chuẩn 20,5 - thấp nhất trường.

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 21,85; xét học bạ từ 18 đến 23; điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM từ 504 đến 846.

Trước khi thực hiện xét tuyển, nhà trường đã loại 90 thí sinh đăng ký nhưng không đủ điều kiện. Đây là thí sinh tự do, không thuộc diện xét tuyển theo quy định. Ngoài ra, có 130 thí sinh, chủ yếu là những em có chứng chỉ IELTS đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không được quy đổi điểm, do giấy tờ minh chứng không hợp lệ.