Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn năm 2025, cao nhất 28,98

Đối với các ngành không có hệ số môn chính, cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 24,2 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 3, cao nhất là ngành Giáo dục Chính trị với 25,66 điểm, kế tiếp là ngành Giáo dục Tiểu học với 25,12 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Sài Gòn là 1 trong 2 trường có điểm sàn cao nhất cả nước, cùng Học viện Ngoại giao ở Hà Nội. Đây cũng là trường có điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành sư phạm cao nhất cả nước. Muốn xét tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, thí sinh phải đạt từ 25 điểm trở lên (tức là mỗi môn hơn 8 điểm). Điểm sàn ngành Sư phạm Toán là 24,5; các ngành Sư phạm Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh là 24.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán của trường này là 27,75, cao nhất trong số các trường đào tạo Sư phạm Toán cả nước. Điểm số này vượt qua cả hai trường trọng điểm đào tạo sư phạm là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Thí sinh muốn trở thành giáo viên dạy Toán tương lai phải đạt ít nhất trên 9 điểm/môn. Trong khi đó, ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất là 28,25. Để trúng tuyển thí sinh phải đạt 9,41 điểm/môn. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn 28,11, yêu cầu thí sinh phải đạt 9,37 điểm/môn mới trúng tuyển.