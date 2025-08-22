Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ 15-20,05

Theo đó, nhóm ngành khoa học Sức khỏe dẫn đầu điểm chuẩn của trường, gồm: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng lấy 20,5 điểm. Theo sau là Dược học và Y học cổ truyền với 19 điểm.

Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.