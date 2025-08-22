Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2025, cao nhất 27

Lê Huyền| 22/08/2025 16:36

Trường Đại học Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành Marketing và Luật có điểm chuẩn cao nhất lên tới 27.

Theo đó điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp, đối với tổ hợp có môn Toán (hệ số 1) điểm chuẩn cao nhất là 27 thuộc về ngành Marketing và Luật. Nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức 23-25. Đối với tổ hợp có môn Toán hệ số 2 hoặc môn Tiếng Anh hệ số 2, điểm chuẩn ngành Marketing và Luật vẫn cao nhất là 25,47. 

Điểm chuẩn các phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội như sau: 

Nha Trang.png

Năm 2025, Trường Đại học Nha Trang là trường duy nhất trên cả nước không công bố điểm sàn xét tuyển mà dự báo điểm chuẩn so với mức năm ngoái để thí sinh tự nộp hồ sơ.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nha Trang cho hay, nhà trường không công bố điểm sàn mà chủ yếu thông tin cho các thí sinh về điểm chuẩn các năm trở lại đây và dự báo năm nay giảm so với năm trước để thí sinh có định hướng rõ hơn. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-nha-trang-nam-2025-2434826.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-nha-trang-nam-2025-2434826.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2025, cao nhất 27
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO