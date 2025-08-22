Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2025, cao nhất 27

Năm 2025, Trường Đại học Nha Trang là trường duy nhất trên cả nước không công bố điểm sàn xét tuyển mà dự báo điểm chuẩn so với mức năm ngoái để thí sinh tự nộp hồ sơ.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nha Trang cho hay, nhà trường không công bố điểm sàn mà chủ yếu thông tin cho các thí sinh về điểm chuẩn các năm trở lại đây và dự báo năm nay giảm so với năm trước để thí sinh có định hướng rõ hơn.