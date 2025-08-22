Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương năm 2025, cao nhất 28,5

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn). Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.

Trường Đại học Ngoại Thương xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc bao gồm tổ hợp 3 môn thi THPT cho các chương trình tiêu chuẩn và tổ hợp bao gồm 2 môn thi THPT và điểm IELTS quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.