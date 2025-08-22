Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025

Theo đó, ngành Thiết kế đồ họa có điểm chuẩn cao nhất với 24,26 điểm. Xếp sau đó là ngành Hội họa với 23,49 điểm, ngành Thiết kế nội thất với 23,36 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025 cụ thể như sau: