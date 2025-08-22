Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025

Thúy Nga| 22/08/2025 16:30

Ngày 22/8, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2025.

Theo đó, ngành Thiết kế đồ họa có điểm chuẩn cao nhất với 24,26 điểm. Xếp sau đó là ngành Hội họa với 23,49 điểm, ngành Thiết kế nội thất với 23,36 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025 cụ thể như sau:

Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 15.09.32.png

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chỉ áp dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất là Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. Trong đó, xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) là điểm trung bình chung của 6 học kỳ (từ HKI lớp 10 đến HKII lớp 12) môn Toán hoặc Văn.

Bên cạnh đó, thí sinh bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và Hình họa (NK2) do nhà trường tổ chức.

Công thức tính điểm như sau:

cong thuc 1.png

Trường hợp thí sinh có điểm ngang nhau, ưu tiên thí sinh có tổng điểm 2 môn năng khiếu cao hơn. Nếu tổng điểm 2 môn năng khiếu bằng nhau, ưu tiên xét điểm môn Hình họa (NK2) cao hơn. Nếu các điều kiện trên bằng nhau, xét đối tượng và khu vực ưu tiên theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-nam-2025-2434955.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-nam-2025-2434955.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO