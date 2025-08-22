Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 giảm mạnh tới hơn 4 điểm

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM dao động từ 22,56 đến 27,27. Ngành Luật khối C00 có điểm chuẩn cao nhất là 27,27. Đứng thứ hai là ngành Luật thương mại quốc tế với 26,1 điểm.

Ông Lê Văn Hiển, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường Đại học Luật TPHCM dự đoán, các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật sẽ có điểm chuẩn cao nhất năm 2025. Dự đoán này được đưa ra dựa trên điểm chuẩn và thương hiệu các ngành này trong những năm qua.

Năm 2024, điểm chuẩn các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật rất cao. Ở những ngành này thí sinh phải đạt mỗi môn trên 8 điểm, thậm chí trên 9 điểm cho khối C00 mới có thể trúng tuyển.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành Luật thương mại quốc tế là 26,1 cho các khối A01, D01, D66, D84. Trong khi đó ngành Quản trị - Luật có điểm chuẩn là 24,87 cho khối D84; 24,17 cho khối A00; 23,87 cho D01; 23,37 cho khối A01. Còn ngành Luật có điểm chuẩn năm 2024 là 24,57 cho khối A00; 27,27 cho khối C00; 23,77 cho khối A01; 24,27 cho các khối D01, D03, D06.