Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2025

Thúy Nga| 22/08/2025 18:45

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển với các nhóm ngành và ngành đào tạo xét tuyển đơn ngành năm 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 17.25.21.png
Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 17.25.37.png

Năm 2025, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển 3.200 sinh viên, bằng 4 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với năng khiếu; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trường tuyển 8 tổ hợp xét tuyển vào các ngành năng khiếu, gồm V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật), V02 (Toán, tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật), H00 (Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu), H02 (Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu), A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).

Với các ngành khác, trường tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học), THM (Toán, Ngữ văn, Công nghệ), THM2 (Toán, Ngữ văn, Tin học).

Năm ngoái, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dao động 21,15-24,73 điểm, trong đó cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-nam-2025-2435046.html
