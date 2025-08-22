Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cao nhất là 29

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 28 ngành đào tạo với tổng 2.650 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế hiện hành của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo công bố, học phí trường năm nay từ 15 đến 30 triệu đồng. Các ngành có học phí cao nhất là Báo chí, Tâm lý học, Quốc tế học, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Ngành Khoa học quản lý, Đông phương học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Văn học có học phí 25 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có học phí 15 triệu đồng/năm học.