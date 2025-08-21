Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cao hơn năm ngoái, mức 28,5

Năm nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển 4.455 chỉ tiêu. Trong khi đó có 60.849 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường. Số nguyện vọng này tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, do nhà trường mở thêm ngành học mới.

Sau nhiều lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tăng so với năm ngoái. Trong đó ngành Khoa học Máy tính chương trình tiên tiến tiếp tục đứng đầu trường. Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này là 28,5 điểm, nên điểm chuẩn năm nay sẽ vượt mức này.