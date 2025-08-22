Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), ngành khoa học dữ liệu cao nhất

Theo đó, điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 20,1 - 26 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Sinh dược học. Ngành có điểm cao nhất là Khoa học dữ liệu.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển hơn 2.400 chỉ tiêu cho 28 ngành (tăng gần 600 so với năm ngoái) và sử dụng 6 phương thức để tuyển sinh.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.