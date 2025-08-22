Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe năm 2025, cao nhất 25,6

Lê Huyền| 22/08/2025 21:01

Trường Đại học Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 25,6.

Điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn khoa học sức khỏe

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe nhận hồ sơ các ngành gồm: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng mức 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền cùng mức 19; Điều dưỡng 17 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe từ 22-26,4. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất. 

