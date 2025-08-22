Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe năm 2025, cao nhất 25,6

Trường Đại học Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 25,6.
Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe nhận hồ sơ các ngành gồm: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng mức 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền cùng mức 19; Điều dưỡng 17 điểm.
Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe từ 22-26,4. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất.
Theo vietnamnet.vn
