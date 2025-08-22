Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025, cao nhất 28,61

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dao động từ 18 đến 26 điểm. Trong đó, ngành cao nhất là Kinh doanh quốc tế và Luật kinh tế ở chương trình đại trà cùng lấy 26 điểm.

Các ngành, chuyên ngành lấy 18 điểm chủ yếu thuộc chương trình tăng cường tiếng Anh. Còn phương thức xét tuyển học bạ điểm chuẩn cao nhất là 29. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 960.