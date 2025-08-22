Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2025, cao nhất 28,61

Lê Huyền| 22/08/2025 20:40

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó ngành cao nhất lên tới 28,61 điểm.

Điểm trúng tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kí hiệu: TN

Điểm trúng tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025, kí hiệu: ĐGNL.

Điểm trúng tuyển  bằng phương thức xét kết hợp, kí hiệu: KH

Cụ thể như sau: 

Công nghiệp 1
Công nghiệp 2
Công nghiệp 3
Công nghiệp 4

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dao động từ 18 đến 26 điểm. Trong đó, ngành cao nhất là Kinh doanh quốc tế và Luật kinh tế ở chương trình đại trà cùng lấy 26 điểm.

Các ngành, chuyên ngành lấy 18 điểm chủ yếu thuộc chương trình tăng cường tiếng Anh. Còn phương thức xét tuyển học bạ điểm chuẩn cao nhất là 29. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 960. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-nam-2025-2433961.html
