Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2025, cao nhất 24,1

Năm nay, điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động 17 - 24,1 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; 20 - 26,3 theo phương thức xét học bạ.

Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm các môn với thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển (trong đó môn 1 nhân hệ số 2, tổng điểm được quy về thang điểm 30) cộng điểm thưởng (nếu có) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.