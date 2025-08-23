Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 26,21

Năm 2025, điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dao động 21 - 26,21 điểm. Ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) có điểm chuẩn cao nhất. Xếp sau đó là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 26,19.

Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025 như sau: