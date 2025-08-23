Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân từ 18,67 đến 26,01

Kim Nhung| 23/08/2025 10:26

Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025, cao nhất là 26,01 điểm với thí sinh nữ vùng 2.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an) và phương thức 3 (xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an) năm 2025, ngành Nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2025 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân từ 18,67 đến 26,01 - 1

Vùng tuyển sinh (các tỉnh, thành trước khi sáp nhập) như sau:

- Vùng 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

- Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

- Vùng 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

- Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

Học viện Cảnh sát Nhân dân lưu ý, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về ban tuyển sinh công an đơn vị, địa phương theo quy định.

Công an địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, chậm nhất là 17h ngày 30/8.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/diem-chuan-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-tu-18-67-den-26-01-ar961274.html
Copy Link
https://vtc.vn/diem-chuan-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-tu-18-67-den-26-01-ar961274.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân từ 18,67 đến 26,01
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO