Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân từ 18,67 đến 26,01

- Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

- Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

- Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

Học viện Cảnh sát Nhân dân lưu ý, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về ban tuyển sinh công an đơn vị, địa phương theo quy định.

Công an địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, chậm nhất là 17h ngày 30/8.