Điểm chuẩn học bạ năm 2025 cao chót vót, nhiều ngành nhiều trường lên tới 29

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo cho hay, dự kiến điểm chuẩn học bạ từ 25 đến 29 điểm. Năm 2025, trường này dành 25% chỉ tiêu để xét học bạ trong số 10.000 tổng chỉ tiêu. Năm 2024, điểm chuẩn học bạ cao nhất của trường cũng là 29, thuộc ngành Kinh doanh quốc tế; Luật kinh tế cao thứ hai với 28 điểm. Nhiều ngành khác ở mức 26-27 điểm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, điểm chuẩn học bạ cao bởi nhà trường đưa ra hàm quy đổi ở 3 khoảng điểm. Ở khoảng 17-21, điểm trúng tuyển học bạ = điểm trúng tuyển tốt nghiệp THPT + 4. Ở khoảng 21-25 điểm, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi THPT x 0,749 + 9,27. Ở khoảng điểm 25-30, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi tốt nghiệp x 0,398 + 18,06. Như vậy, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 17 thì điểm chuẩn học bạ là 21, còn điểm chuẩn tốt nghiệp là 26 thì điểm chuẩn học bạ sẽ là 28,4...

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM thông tin, dự kiến điểm chuẩn học bạ THPT của ngành Logistics và chuỗi cung ứng là 26,66; ngành Marketing 26,5; nhóm ngành Du lịch lấy ở mức 25 - 25,5 cho 3 môn xét tuyển và lấy điểm trung bình của lớp 10, 11, 12. Tức là mỗi môn phải có điểm tổng kết gần 9 trở lên mới có cơ hội trúng tuyển. So với năm ngoái, khi điểm chuẩn học bạ cao nhất là 25, thì năm nay lên tới 26,6, tăng gần 2 điểm.