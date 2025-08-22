Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2025, cao nhất 29,35

Đối với phương thức xét điểm thi THPT điểm chuẩn từ 20 đến 28,55 điểm, cao nhất là ngành Báo chí với với 28,55 điểm (tổ hợp C00), thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01).

Đối với phương thức xét bằng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐH Quốc gia TPHCM dao động từ 650 đến 972 điểm, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 972 điểm, thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Italia với 650 điểm.

Đối với các phương thức còn lại (xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35.

Cụ thể như sau: