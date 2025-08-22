Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2025 cao nhất 27,7

Năm 2024, điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM theo phương thức 3 dao động 48-83 điểm; phương thức 4 là 49-85 điểm; phương thức 5 là 800-995 điểm; phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 23,8-27,2 điểm.

Điểm chuẩn nhóm chương trình Cử nhân ASEAN Co-op và Cử nhân tài năng là 72-73 điểm (phương thức 3, 4) và 25,3 đến 27,15 điểm (phương thức 6). Phổ điểm này tương ứng với thí sinh có học lực loại Giỏi trở lên, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm. Phần lớn là học sinh trường chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Năm 2025, ở cơ sở TPHCM, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM kết hợp đánh giá năng lực tiếng Anh nhận hồ sơ từ 703 điểm. Phương thức xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt nhận hồ sơ từ 22 điểm. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp đánh giá năng lực tiếng Anh nhận hồ sơ từ 20 điểm.

Tại cơ sở Vĩnh Long, ngưỡng nhận hồ sơ lần lượt là 601 điểm, 19,5 điểm và 16 điểm. Đối với phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức năm 2025 kết hợp năng lực tiếng Anh, ngưỡng điểm là 225.