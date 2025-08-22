Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính và Đại học Văn Lang 2025

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Tài chính 2025:

- Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Điểm trúng tuyển ở tổ hợp C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm.

- Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp ba môn cả năm lớp 12: Theo đó, điểm trúng tuyển ở tổ hợp C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 19 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm.

- Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12: Điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 là 18 điểm đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo.