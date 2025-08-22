Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 cao nhất 29,39

Kim Nhung| 22/08/2025 20:50

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 từ 19 đến 29,39, cao nhất ở chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Xếp sau là chương trình Khoa học máy tính với điểm chuẩn 29,19. Các ngành hot của trường đều có điểm chuẩn cao như: Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano 28,25.

Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn 2025, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 cao nhất 29,39 - 1
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 cao nhất 29,39 - 2

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển hơn 9.600 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

Năm học 2025-2026, học phí các chương trình chuẩn tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 14-17,5 triệu đồng/học kỳ. Đối với các chương trình Elitech, học phí từ 17,5-22,5 triệu đồng/học kỳ. Các chương trình song bằng, hợp tác quốc tế có mức từ 25,5-30 triệu đồng/học kỳ.

Riêng 2 chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) giữ ổn định mức học phí từ 32-33,5 triệu đồng/học kỳ.

            Giáo dục - Đời sống trẻ
            • Mặc định

