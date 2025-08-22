Điểm chuẩn 13 khoa, trường trực thuộc Đại học Huế.

Bảy ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên gồm Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn của các trường dao động từ 15 đến 30, cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm môn ngoại ngữ phải đạt 10.

Ngược lại, nhiều ngành của Đại học Huế lấy 15 điểm, ở các trường Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, khoa Quốc tế, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Năm nay, trường tuyển 15.300 sinh viên, tăng hơn 6.000 so với năm ngoái. Các phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM; Xét kết hợp.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.