Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Trường Quốc tế (19 - 22 điểm)

Trường Quản trị và Kinh doanh (19 - 21,5 điểm)

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 21.100 sinh viên vào 12 trường. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.