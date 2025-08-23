Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Kim Nhung| 23/08/2025 08:51

Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.

Trường Đại học Ngoại ngữ (15,06 - 30 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 1

Trường Đại học Công nghệ (22,13 - 28,19 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 2

Trường Đại học Việt Nhật (20 - 22 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 3

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (20,05 - 26 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 4

Trường Đại học Y Dược (19 - 27,43 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 5

Trường Đại học Giáo dục (25,37 - 29,84 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 6

Trường Đại học Luật (23,72 - 24,2 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 7

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (21,75 - 29 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 8

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (22,43 - 26,38)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 9

Trường Quốc tế (19 - 22 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 10

Trường Quản trị và Kinh doanh (19 - 21,5 điểm)

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - 11

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 21.100 sinh viên vào 12 trường. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/diem-chuan-12-truong-thanh-vien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-2025-ar961253.html
