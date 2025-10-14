'Điềm báo lạ' khiến giá vàng thế giới tăng không dừng

Vàng dồn dập tăng giá

Dù chưa kết thúc năm, nhưng năm 2025 tiếp tục là một năm bùng nổ của thị trường vàng. Kim loại quý này có đà tăng giá không ngừng, gần 60% sau khi đã ghi nhận mức tăng khoảng 27% trong năm 2024.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế liên tục lập đỉnh mới trong khoảng một tháng qua. Từ mức 3.700 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt qua 3.800 USD/ounce, rồi phá vỡ mốc 4.000 USD/ounce một cách ấn tượng.

Đỉnh điểm là trong phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới ở mức 4.090 USD/ounce. Sáng 14/10 trên thị trường châu Á, kim loại quý này tiếp tục tăng thêm gần 40 USD, chạm ngưỡng 4.150 USD/ounce và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Không chỉ vàng thế giới, thị trường vàng trong nước cũng đang "nóng" theo. Giá vàng miếng SJC kết thúc phiên ngày 13/10 đã vượt ngưỡng 144 triệu đồng/lượng, đến sáng nay leo lên 146,4 triệu đồng/lượng.