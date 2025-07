Điểm ăn chơi ở Bùi Viện bán hàng cấm ghi cocktail, thu lợi trăm tỷ

Hôm nay (ngày 31/3) Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lực (20 tuổi) cùng 7 người khác về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Được biết, Lực là chủ quán bar S Pub (đứng danh nghĩa pháp luật là hộ kinh doanh An Kim S Louge, số 25-27-29 đường Bùi Viện, phường Bến Thành, TPHCM).