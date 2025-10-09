‏Dịch vụ sửa máy lạnh, tủ lạnh quá tải trong mùa nắng nóng

Hàng loạt sự cố từ đơn giản đến phức tạp đang xảy ra với các thiết bị điện lạnh: tủ lạnh không còn lạnh, máy lạnh phát ra tiếng ồn lạ, chảy nước hoặc thậm chí ngừng hoạt động là những vấn đề phổ biến mà nhiều gia đình đang gặp phải trong những ngày gần đây.
Theo ghi nhận từ các chuyên gia kỹ thuật, nguyên nhân chính là do các thiết bị này phải làm việc quá tải trong thời gian dài mà không được bảo dưỡng định kỳ. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, máy móc phải hoạt động với công suất lớn hơn, dẫn đến hao mòn nhanh chóng và dễ phát sinh sự cố. Nhu cầu sửa máy lạnh, tủ lạnh không chỉ đến từ các gia đình mà còn từ các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng. Những nơi này đặc biệt phụ thuộc vào hệ thống làm mát để đảm bảo chất lượng công việc và sinh hoạt.
Các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ tăng đột biến, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi người dân trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và phát hiện thiết bị của mình gặp trục trặc. Mọi ngóc ngách của thành phố đều ghi nhận nhu cầu sửa chữa tăng cao, từ các khu dân cư đông đúc ở quận trung tâm đến các khu vực ngoại thành. Chị Minh Anh, ngụ tại một khu chung cư ở Gò Vấp, mệt mỏi chia sẻ: "Mấy hôm nay nắng nóng hầm hập, máy lạnh trong phòng ngủ của hai đứa nhỏ mấy ngày nay đã kêu lạch cạch, tôi cứ chủ quan nghĩ chắc không sao. Ai ngờ tối qua đi làm về thì nó im bặt luôn, chỉ thổi ra hơi nóng. Thời tiết gần 40 độ mà không có máy lạnh, mấy đứa nhỏ không ngủ được, khiến tôi cảm thấy rất sốt ruột".
Giữa "cơn bão" nhu cầu, Thợ Việt đã nhanh chóng trở thành một cái tên được nhiều người tin tưởng. Bằng việc cung cấp dịch vụ sửa máy lạnh và sửa tủ lạnh chuyên nghiệp, Thợ Việt đã giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân. Đại diện Thợ Việt chia sẻ: "Chúng tôi đã chủ động tăng cường đội ngũ kỹ thuật viên để có thể phục vụ nhanh chóng đến từng hộ gia đình trên địa bàn TpHCM. Thợ Việt cam kết mang đến giải pháp toàn diện và chất lượng cho mọi vấn đề, từ việc kiểm tra, chẩn đoán lỗi, báo giá minh bạch cho đến việc sửa chữa triệt để".
Với tiêu chí làm việc chuyên nghiệp, tận tâm và có bảo hành rõ ràng, Thợ Việt không chỉ giúp các gia đình giải quyết vấn đề trước mắt mà còn mang lại sự an tâm lâu dài. Anh Hoàng Long - khách hàng tại Thủ Đức, cho biết sau khi sử dụng dịch vụ: "Tủ lạnh nhà tôi đột nhiên không đông đá, thực phẩm có nguy cơ hỏng hết. Tôi đã gọi đến tổng đài của Thợ Việt, chỉ khoảng 45 phút đã có kỹ thuật viên đến nhà. Anh thợ kiểm tra rất kỹ lưỡng, giải thích rõ tủ lạnh bị hỏng block do chạy hết công suất liên tục. Họ báo giá chi tiết từng hạng mục, được tôi đồng ý rồi mới tiến hành sửa. Sửa xong tủ lạnh chạy êm ru, làm lạnh nhanh như mới, còn có phiếu bảo hành đàng hoàng".
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thợ Việt được thành lập từ năm 2011 với khẩu hiệu “Thợ Việt - Thợ của mọi nhà”, đây là một trong những đơn vị nổi bật trong việc cung cấp các giải pháp Thi Công - Lắp Đặt - Bảo Trì - Sửa Chữa - Thay Thế - Vệ Sinh trong các lĩnh vực xây/sửa nhà, sơn nhà, dịch vụ cơ khí, điện nước, điện lạnh, đồ gỗ, vệ sinh bồn bể nước, hút hầm cầu, thông cống nghẹt... cùng hàng trăm dịch vụ khác, dành cho hộ gia đình (dân dụng) và các nhà máy/xí nghiệp (công nghiệp) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.
Thợ Việt sở hữu đội ngũ kỹ thuật lên đến 200 thành viên tay nghề cao và đã có hơn 14 năm kinh nghiệm. Cùng với đó là quá trình không ngừng cập nhật trang thiết bị hiện đại, nhằm tối ưu thời gian thi công.
