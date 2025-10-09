‏Dịch vụ sửa máy lạnh, tủ lạnh quá tải trong mùa nắng nóng

‏Hàng loạt sự cố từ đơn giản đến phức tạp đang xảy ra với các thiết bị điện lạnh: tủ lạnh không còn lạnh, máy lạnh phát ra tiếng ồn lạ, chảy nước hoặc thậm chí ngừng hoạt động là những vấn đề phổ biến mà nhiều gia đình đang gặp phải trong những ngày gần đây. ‏

‏Theo ghi nhận từ các chuyên gia kỹ thuật, nguyên nhân chính là do các thiết bị này phải làm việc quá tải trong thời gian dài mà không được bảo dưỡng định kỳ. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, máy móc phải hoạt động với công suất lớn hơn, dẫn đến hao mòn nhanh chóng và dễ phát sinh sự cố. Nhu cầu ‏‏sửa máy lạnh‏‏, tủ lạnh không chỉ đến từ các gia đình mà còn từ các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng. Những nơi này đặc biệt phụ thuộc vào hệ thống làm mát để đảm bảo chất lượng công việc và sinh hoạt.‏

‏Các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ tăng đột biến, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi người dân trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và phát hiện thiết bị của mình gặp trục trặc. Mọi ngóc ngách của thành phố đều ghi nhận nhu cầu sửa chữa tăng cao, từ các khu dân cư đông đúc ở quận trung tâm đến các khu vực ngoại thành. Chị Minh Anh, ngụ tại một khu chung cư ở Gò Vấp, mệt mỏi chia sẻ:‏‏ "Mấy hôm nay nắng nóng hầm hập, máy lạnh trong phòng ngủ của hai đứa nhỏ mấy ngày nay đã kêu lạch cạch, tôi cứ chủ quan nghĩ chắc không sao. Ai ngờ tối qua đi làm về thì nó im bặt luôn, chỉ thổi ra hơi nóng. Thời tiết gần 40 độ mà không có máy lạnh, mấy đứa nhỏ không ngủ được, khiến tôi cảm thấy rất sốt ruột".‏