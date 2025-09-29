Dịch vụ mâm cúng về nhà mới trọn gói TPHCM

Các thủ tục cần thực hiện trong ngày cúng về nhà mới

Để một lễ cúng về nhà mới diễn ra suôn sẻ, gia chủ cần đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục:

● Về việc chọn ngày giờ: Giờ cúng thường được chọn vào buổi sáng hoặc tùy theo giờ hoàng đạo đã được xem xét kỹ lưỡng.

● Về chuẩn bị lễ vật: Một mâm cúng không cần cầu kỳ nhưng cần đầy đủ lễ vật cơ bản để đảm bảo lòng thành kính.

● Về thủ tục thực hiện: Sau khi chuẩn bị mâm cúng đầy đủ lễ vật, chọn giờ tốt, gia chủ tiến hành thắp hương khấn bái thần linh. Kết thúc nghi lễ, gia chủ dọn dẹp, nhập trạch, mang bếp lửa/ gạo và nước sạch,..., đánh dấu khởi đầu an lành.

