Dịch vụ mâm cúng về nhà mới trọn gói TPHCM

Các thủ tục cần thực hiện trong ngày cúng về nhà mới
Để một lễ cúng về nhà mới diễn ra suôn sẻ, gia chủ cần đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục:
● Về việc chọn ngày giờ: Giờ cúng thường được chọn vào buổi sáng hoặc tùy theo giờ hoàng đạo đã được xem xét kỹ lưỡng.
● Về chuẩn bị lễ vật: Một mâm cúng không cần cầu kỳ nhưng cần đầy đủ lễ vật cơ bản để đảm bảo lòng thành kính.
● Về thủ tục thực hiện: Sau khi chuẩn bị mâm cúng đầy đủ lễ vật, chọn giờ tốt, gia chủ tiến hành thắp hương khấn bái thần linh. Kết thúc nghi lễ, gia chủ dọn dẹp, nhập trạch, mang bếp lửa/ gạo và nước sạch,..., đánh dấu khởi đầu an lành.
Dịch vụ mâm cúng về nhà mới trọn gói tại Đồ Cúng Tâm Linh
Với mong muốn san sẻ gánh lo và giúp gia chủ có một ngày nhập trạch viên mãn, Đồ Cúng Tâm Linh cung cấp dịch vụ mâm cúng trọn gói, đảm bảo đầy đủ lễ vật, chuẩn nghi thức, mang lại sự an tâm và may mắn cho gia chủ:
● Mâm ngũ quả: 5 loại trái cây tươi ngon theo mùa được lựa chọn và bày trí đẹp mắt.
● Hương hoa: Hoa tươi, nhang rồng phụng, đèn cầy.
● Gà luộc hoặc Heo quay: Gà trống luộc chéo cánh ngậm hoa hồng hoặc heo sữa quay vàng óng.
● Xôi và chè: Thường gồm 5 dĩa xôi tam sắc và chè trôi nước ngũ sắc.
● Bộ tam sên: Gồm thịt heo luộc, trứng vịt luộc và tôm (hoặc cua) luộc, là lễ vật dâng lên Thần Thổ Địa.
● Trầu cau: 3 miếng trầu được têm sẵn.
● Lễ vật khác: Rượu, trà, nước, gạo, muối.
● Bộ giấy cúng nhập trạch: Gồm sớ cúng điền sẵn thông tin gia chủ, vàng mã, áo quan... để hóa dâng lên các vị Thần linh.
Dù bạn mong muốn một buổi lễ ấm cúng, giản dị hay một đại lễ thật viên mãn, chúng tôi đều có những lựa chọn phù hợp:
● Mâm cúng về nhà mới An Khang: Phù hợp với các gia đình mong muốn một lễ cúng ấm cúng, giản dị nhưng vẫn đảm bảo đủ đầy các lễ vật quan trọng nhất.
● Mâm cúng về nhà mới Đại Cát: Đây là gói dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn, đảm bảo chỉn chu, cầu đại cát đại lợi cho gia đình khi về nhà mới.
● Mâm cúng về nhà mới Thịnh Soạn: Mâm lễ vật được bài trí công phu, tinh tế, dành cho những gia đình muốn có một đại lễ thật viên mãn, đủ đầy.
Tại sao nên chọn dịch vụ mâm cúng về nhà mới của Đồ Cúng Tâm Linh?
Đồ Cúng Tâm Linh tự hào là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi gia đình, mang đến một dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm:
● Tư vấn tận tình: Mọi thắc mắc về thủ tục sẽ được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp nhanh chóng, giúp quý khách hoàn toàn yên tâm.
● Lễ vật chất lượng: Tất cả lễ vật, đặc biệt là thực phẩm, đều được tuyển chọn từ nguồn nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
● Chuẩn bị chu toàn: Chúng tôi sẽ thay bạn lo liệu mọi thứ, từ mâm cúng thịnh soạn đến bài văn khấn chi tiết, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.
● Giao hàng đúng hẹn: Đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp, đảm bảo mâm cúng được vận chuyển cẩn thận và đến đúng giờ lành gia chủ đã chọn.
● Phục vụ nhanh chóng: Đồ Cúng Tâm Linh sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận trong phạm vi 40km.
Cúng về nhà mới là nền tảng cho một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Với dịch vụ cúng về nhà mới trọn gói từ Đồ Cúng Tâm Linh, gia chủ không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn có thể an tâm rằng buổi lễ quan trọng của gia đình được diễn ra một cách trang trọng, đúng lễ nghi và trọn vẹn ý nghĩa nhất.
Nếu gia chủ còn bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ cúng nhập trạch, hãy liên hệ ngay với Đồ Cúng Tâm Linh để được tư vấn miễn phí.
Thông tin liên hệ:
● Hotline: 0969.69.59.19
● Tổng đài: 1900.636.815
● Email: [email protected]
● Địa chỉ: 296 – 298 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TP.HCM.